"Он доводил меня до бешенства. Я сломала линейку на его голове"

"Герд еще мальчиком излучал эротический шарм, который меня привлекал. Но он был несмелым, я всегда чувствовала себя против него гораздо старше и опытнее, — пишет в своих воспоминаниях дочь гетмана Павла Скоропадского Елена. — Это в один миг изменилось и передо мной предстал мужественный молодой человек, который был влюблен в меня по уши и откровенно это показывал".

Вспоминает о сыне немецкого инженера Карла Гиндера. Их семьи сблизились в 1870-х. Гиндеры работали в имении Скоропадских недалеко от Петербурга. После революции 1917-1921 годов они уехали в Германию. Жили в Берлине и часто наведывались в гости. Так в 13 лет Елена познакомилась с Гердом, ему было 12.

"Помню, как во время каникул я должна была диктовать ему немецкие диктанты, — продолжает Елена Скоропадская. - При зазубривании неправильных глаголов, он доводил меня до бешенства. Я со своей нетерпеливостью, сломала линейку на его голове".

В 1940-ом его мобилизуют, отправляют радистом в Польшу. Елена проводит все выходные у Гиндеров. Там ее тепло принимают, как будущую жену Герда. Работает в научном институте, помогает составлять справочник по неорганической химии. Впоследствии переходит работать в Общество имени Макса Планка — ведущей исследовательской организации. Получает немецкое гражданство.

— И когда же приезжает сладенький? — спрашивает Елену чиновник паспортного отдела.

— Как только получит отпуск, — отвечает девушка.

— Ну, надеюсь, скоро. Потому что на Востоке воняет, — закидывает паспортист.

В конце ноября 1943-го Герд Гиндер приезжает в отпуск. Предлагает Елене жениться и она соглашается. Он имеет гражданство Швейцарии. Пара задумывается, чтобы уехать жить туда.

Но военный вынужден вернуться на фронт. Пишет оттуда по несколько раз в неделю. Елена отвечает и присылает домашнее печенье. Договариваются сыграть свадьбу 28 августа 1944-го. Украинские эмигранты протестуют. Надеются, что Скоропадский или его дети смогут преодолеть советский режим и вернуться в Украину.

— Как может молодая гетмановна в такое время выходить за немца и человека без всякого титула. Я его застрелю, — возмущается племянник секретаря Павла Скоропадского Богдан Шемет.

— Каждая из моих дочерей может вступать в брак с мужчиной, которого выберет сама, — отвечает на это бывший гетман.

Свадебное платье заказывают в лучшем салоне в Берлине. В стране разруха, поэтому о нескольких десятках бутылок вина договариваются в Потсдаме — в 26 км. Доставляют их на велосипедах. Украинцы из Праги передают муку, сахар и масло. Местный пекарь Майер тайно печет торты.

— Не хватает разрешения от райхсфюрера СС Генриха Гиммлера, без него я не могу вас расписать, — говорит служащий регистрационной службы когда молодожены приходят заключать брак.

За 10 дней до того произошло покушение на фюрера Адольфа Гитлера. С тех пор,военные могли жениться только с разрешения СС.

Елене и Герду предлагают заполнить анкету и подождать три недели.

- Но у него только 10 дней отпуска, - просится Елена.

— Через три недели и не раньше. Можете лично позвонить Гиммлеру, пусть пришлет вам разрешение телеграммой, — смеется чиновник.

Елена идет к отцу. Павел Скоропадский звонит госсекретарю Отто Майсснеру и объясняет ситуацию. Вечером получают телеграмму с разрешением Гиммлера. На следующий день регистрируют брак. Тогда отправляются в церковь. Елена с папой ждет автомобиль с паровым двигателем. Машину специально для них сконструировал отец молодого. Другие идут пешком.

— Лучше пройдитесь и не портите торжества! — кричат прохожие, потому что авто грохочет и дымит.

В храме играет орган, а впоследствии выступает украинский хор. На свадьбу собираются едва ли не все жители Ванзе — район Берлина, где жили Скоропадские.

"В церкви меня охватила какая-то тревога. Я начала думать, что это все совсем неправильно. Все свадьбы фальшивое, — вспоминала позже Елена. — Будто притворяюсь перед собой и другими. Человек, который ждет меня перед алтарем, является ничем иным, как моим маленьким Гердом. Я уже даже не влюблена в него, просто хорошо к нему отношусь, а этого недостаточно для супругов".

Несмотря на это решение не меняет. Гнетущее настроение развеивают торжественные песнопения, речь священника на украинском и обмен кольцами. После венчания пара принимает поздравления. Идут пешком к дому Скоропадских, где празднуют событие.

Через несколько дней после свадьбы Герхард отправляется на фронт. Затем его часть из Украины перебрасывают в Голландию. Благодаря этому удается задержаться в Германии. Молодожены проводят три дня на квартире в Берлине. "Только тогда мы почувствовали себя супругами по-настоящему", — вспоминала Елена Скоропадская.

Во время одного из боев мужчина жалуется на плохое самочувствие. В апреле 1945-го у него диагностируют тяжелое воспаление сердечной мышцы. Помещают в госпиталь, но спасти не удается. Узнав о смерти, Елена Скоропадская записывает в дневнике: "Наша совместная супружеская жизнь длилась всего шесть дней".

5 портретов из усадьбы Павла Скоропадского в Берлине привезла его дочь Елена в Украину в 2004-ом. Передала их в Музей гетманства в Киеве. Картины по заказу гетмана нарисовала Ольга Мордвинова в 1920 году. На них изображены Богдан Хмельницкий, Петр Дорошенко, Даниил Апостол, Павел Полуботок и Иван Самойлович. Тому же учреждению Елена Отто-Скоропадская передала семейный архив.

Возглавила Союз гетманцев-державников

1919, 5 июля — в Берлине в семье бывшего гетмана Украинского государства Павла Скоропадского родилась дочь Елена. У нее были старшие братья Петр и Даниил, сестры Мария и Елизавета.

В 1932-ом заканчивает среднюю школу в Берлине и поступает в реальную гимназию в Потсдаме. В 1937-ом оставляет ее, потому что хочет зарабатывать деньги. Идет работать на предприятие, импортирующее из Польши и Чехии сельскохозяйственные продукты. Затем становится секретаршей в туристическом бюро.

В 1944-ом выходит замуж за Герда Гиндера. В следующем году хоронит мужа и отца.

1948 — становится женой швейцарца Людвига Отта из Цюриха. Он на четыре года старше, занимается издательской деятельностью.

1954, 30 января-рожает дочерей Александру и Ирену. Вместе с детьми и мужем путешествует по Японии, Сингапуру, Непалу, США, Канаде, Англии, Испании и Дании.

1975 — после смерти сестры Елизаветы возглавляет Союз гетманцев-державников — сообщества сторонников монархической теории историка Вячеслава Липинского, по которой Украинское государство должен возглавлять только гетман. Пишет воспоминания "Последняя из рода Скоропадских".

1991 — впервые приезжает в Украину. Участвует в научных конференциях. Посещает все знаковые для семьи Скоропадских места и могилу Вячеслава Липинского в Затурцах на Волыни.

2014, 4 июля — умирает в Цюрихе в Швейцарии. Похоронена на местном кладбище. Мужа не стало в следующем году. Дочери живут в Цюрихе до сих пор.