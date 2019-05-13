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вторник, 14 мая 2019 00:25

Ненаказанное зло может повториться в России, где сидят украинские политзаключенные

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- Во время Второй мировой войны и десятилетие после ее завершения украинские повстанцы стали основным контингентом ГУЛАГа. Система должна была сломать всех их, но получилось наоборот. Как писал Солженицын, украинцы принесли бациллу бунта на территорию лагерей, которая в конце концов и сломала систему, - рассказывает глава Украинского института национальной памяти 41-летний Владимир Вятрович.

В День памяти и примирения 8 мая в Киеве на Крещатике открыли выставку "Триумф человека. Жители Украины, победившие ГУЛАГ". На 21 баннере разместили истории политических заключенных разных лет. Их удерживали в учреждениях Главного управления лагерей - ГУЛАГ, действовавшего с 1934-го. Среди осужденных были сестры лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, крымскотатарский активист Мустафа Джемилев, мать командира Украинской повстанческой армии Василия Кука, диссиденты Василий Стус, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко.

- Презентовали выставку в День памяти и примирения по двум причинам, - говорит соавтор Владимир Бирчак, 31 год. - В ней освещаются события Второй мировой войны, когда заключенные ГУЛАГа выбирали - умереть медленной смертью в лагерях или попытаться выжить на фронте. Еще 8 мая вспоминаем о побежденном нацизме. Он был осужден мировым сообществом. Однако коммунизм таким не стал. Хотим напомнить, что ненаказанное зло может повториться в России, где сидят украинские политзаключенные.

Через систему лагерей ГУЛАГа прошло более 20 млн человек. Официально заявляли, что в них "перевоспитывают людей". На самом деле стремились уничтожить дух неповиновения украинцев, жителей Балтии, представителей народов Кавказа и россиян.

- Известно, что в 1930-х между СССР и Германией были организованы встречи по обмену опытом концентрационных лагерей, - продолжает историк. - Нацисты использовали миллионы заключенных на нечеловеческих работах - каменоломнях, заводах. Уставшие и голодные работали неэффективно. Работу быстрее выполнил бы наемный работник. И гораздо лучше. Но в этом была суть - садистски уничтожать людей. Таким методом не пренебрегал и Союз. Советские политзаключенные прокладывали дороги, железнодорожные пути, работали на лесоповале. Их руками были построены Беломорканал, города Норильск, Магадан, Воркута. Заключенных использовали на золотых приисках на Колыме. В свое время там работал авиаконструктор Сергей Королев.

В 1947 году в Советском Союзе отменили смертную казнь. Система ГУЛАГа столкнулась с многочисленными задержанными воинами УПА. В лагеря отправляли заключенных, которые не желали мириться с правилами и создавали подполье. Те назвали свою сеть ОУН-Север.

С политическими заключенными администрация лагерей боролась с помощью уголовников, которых постоянно покрывали и выгораживали. Они должны были бить, насиловать и убивать определенных заключенных. Однако преступники натолкнулись на сильного противника - организованных националистов. Начались тюремные войны, победу в которых одержали представители движения сопротивления. Это вылилось в восстание.

Одними из самых известных восстаний заключенных, которые взорвали систему ГУЛАГа, стали Норильское, Воркутинское, Кенгирское. В каждом приняли участие от 12 до 20 тысяч человек.

- Мой дед Евгений Грицяк был одним из руководителей Норильского восстания (охватило лагеря в Красноярском крае в России. - ГПУ) 1953 года. Это было первое массовое сопротивление, что всколыхнуло весь Советский Союз и дало толчок к следующим, - говорит учитель истории 30-летний Тарас Грицяк из села Устье на Ивано-Франковщине. Его дед воевал в Красной армии. Получил награды.

В 1949-м арестовали за связь с молодежным крылом ОУН в начале Второй мировой войны. Приговорили к 25 годам ссылки.

- Дед сидел во многих лагерях. Суровые условия были в Норильском, - продолжает. - Это заполярный круг, температура достигает 50 градусов мороза. Как люди держались, не понятно. Отмораживали пальцы на руках и ногах. Специальной одежды им не выдавали, обычные бушлаты. На ноги узники мастерили себе галоши из резины, вырезанной из шин. Из еды были только баланда и тюлька.

Руками заключенных лагерей строили Норильский горно-металлургический комбинат. 25 мая 1953-го они прекратили работу на стройплощадке, отказались возвращаться в жилую зону. Три дня туда не завозили еду. Заключенные добились снять решетки и замки с бараков, чаще переписываться. Сократили рабочий день до 8 часов. До этого был ненормированный режим и во время работы умирали.

В 1956-м Евгения Грицяка освободили по постановлению комиссии Президиума Верховного Совета СССР. Однако через три года арестовали снова - за тяжесть совершенного преступления.

- Когда дед во второй раз отбыл в ссылку, чувствовал себя очень тяжело. Тогда открыл для себя философию индусских йогов. Занялся дыхательной практикой. Это ему спасло жизнь. Затем самостоятельно выучил английский по университетскому учебнику. В то время узники добились доступа к книгам. Дед начал переводить автобиографию йога Парамаганса Йогананды. В 2014-м труд напечатали в Лос-Анджелесе.

После освобождения вернулся домой в Западную Украину. Женился на Марии Рожко. Она тогда работала заместителем директора в школе. После свадьбы ее сразу уволили. Была учителем украинского языка, но ей дали читать русский. Деда постоянно преследовали. Моей матери не давали поступить в вуз, потому что была дочерью "врага народа".

ГУЛАГ официально ликвидировали в 1960-м. Однако лагеря действовали дальше. В них отправляли следующее поколение политических заключенных - диссидентов. Последний украинский политзаключенный вышел на свободу в ноябре 1990 года.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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