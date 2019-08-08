"Когда подходили к горе, то появились чиновники и требовали предъявить паспорта"

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 468
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1179
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2529
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1980
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4230
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13644
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15408
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 783
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2916
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3465
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Солдаты убивали людей, которые подняли белый флаг
Солдаты убивали людей, которые подняли белый флаг
&quot;В селе было 27 мельниц. Мы спасли последнюю&quot;
"В селе было 27 мельниц. Мы спасли последнюю"
&quot;Нет ничего более приятного и более полезного, чем мыть голову в дождевой воде&quot;
"Нет ничего более приятного и более полезного, чем мыть голову в дождевой воде"
Милиция задержала геолога за агитацию возле бювета в Трускавце
Милиция задержала геолога за агитацию возле бювета в Трускавце
&quot;Умножилось человеческое беззаконие в Украине&quot;
"Умножилось человеческое беззаконие в Украине"
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3791
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3789
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 783
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7551
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 153
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
пятница, 09 августа 2019 06:30

"Когда подходили к горе, то появились чиновники и требовали предъявить паспорта"

  Комментировать

"У памятника Владимиру Ленину снумовцы возложили венок из колючей проволоки. К монументу милиция их не пустила. Там же устроили демонстративную распродажу по символическим ценам — по 1-2 коп. ленинских трудов и личных вещей — гребень, зубная щетка, старые сандалии. Акция сопровождалась откровенным издевательством над памятью вождя и оскорбительными выпадами в его адрес", — идет речь в докладе председателя КГБ УССР Николая Голушко ЦК Компартии Украины 23 апреля 1990 года.

Он сообщает руководству республики о деятельности Союза независимой украинской молодежи. Ее члены уже почти год находятся под надзором как самые активные среди других оппозиционных организаций.

"Рекомендуем создать инициативные группы в Киеве и других городах Украины с целью сплотить молодежь из числа членов и симпатиков Украинской Хельсинского союза в единую независимую молодежную организацию Украины с ориентированным названием СНУМ — Союз независимой украинской молодежи", — опубликовали призыв в своих информационных листовках члены УГС 2 июля 1989-го.

Первыми отзываются молодые люди из Львовщины. Для учредительного собрания выбирают карпатскую гору Маковку — почти в 150 км от Львова. Здесь в мае 1915 года состоялись бои между Украинскими сечевыми стрельцами и армией Российской империи. 19 августа 1989-го из Львова на электричке отправляются около 70 человек. Собрание проводят на опушке у подножия горы.

— Коммунисты и комсомольцы членами СНУМ быть не могут. Союз борется за полную независимость Украины, — составляют программу организации.

О собрании узнают кагэбисты.

"Лидеры Украинского Хельсинского союза, продолжая спекулировать лозунгами перестройки и гласности, усиливают свое негативное влияние на разные прослойки населения. Особенно отмечается их настойчивое стремление осуществлять враждебное влияние на молодежь, — писали из КГБ Львовщины в обком КПУ. — Результатом стало создание Союза независимой украинской молодежи у горы Маковка. Устав молодежной организации разработан на основе декларативных документов УХС. Идея принадлежит руководителю УХС Вячеславу Чорновилу. Он видит в этой организации реальную силу, которая может продолжить начатую им и его единомышленниками национально-освободительную борьбу".

После собрания возле Маковки по Украине возникают местные ячейки. Берутся за уничтожение коммунистической символики и зарисовку русских вывесок. За это предусмотрена уголовная ответственность. Во избежание ее, каждое действие тщательно и тайно планируют.

1 октября 1989-го во Львове отмечают День города. Во время действий происходит драка членов СНУМ и милиции. Несколько десятков активистов задерживают. Из-за этого участок окружает более 3 тыс. человек.

Начальник Львовского КГБ Станислав Малик отчитывался: "Пока проводилась объяснительная работа, на улицах, которые прилегали к зданию милиции, экстремистски настроенные лица начали срывать государственные флаги СССР и УССР и уничтожать их. Вооружившись палками, металлической арматурой, камнями и черепицей, с оскорбительными выкриками они нападали на работников милиции, вытесняя их с проезжей части. 16 работников милиции получили травмы, из них трое были госпитализированы. Повреждены четыре спецмашины".

Учредительное собрание тернопольской организации СНУМ проходит 27 октября 1989 года в областном центре. На следующий день участники едут к горе Лысоня — близ города Бережаны Тернопольской области, где в 1916-ом состоялся бой при участии сечевых стрельцов.

"Когда подходили к горе, то появились чиновники и начали требовать предъявить паспорта. Молодежь отказалась. На горе подняли сине-желтые флаги, помолились и принесли торжественную присягу. Напоследок спели гимн "Ще не вмерла Україна", — писал в воспоминаниях председатель Украинского Хельсинского союза Тернопольщины Леонтий Горохивский. — На обратном пути в селе Посухов их встречали взволнованные люди и плакали. Мужчины снимали шапки — благословили национальный флаг. В центре села, где собралось много людей, снумовцы еще раз спели "Ще не вмерла Україна". Только в Бережанах их встретил прокурор, предупредил о запрете использования символики в городе".

После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991-го СНУМ проводит съезд. Принимает решение о переименовании в Союз украинской молодежи и переориентацию на воспитательную работу с молодежью. Тогда же радикальная фракция отделяется в Украинскую национальную ассамблею — Украинскую националистическую самооборону.

— СНУМ создавали для борьбы за независимую Украину, — рассуждает один из первых ее членов, теперь 53-летний Андрей Соколов. — На встрече в конце 1990-го председатель организации Игорь Деркач говорил, что вопрос независимости Украины решится в ближайшие 5-10 лет. Соответственно на это время разработали программу. И здесь 1991 год — Украина есть. Что делать? Мы очутились в вакууме, потеряли ту основу, на которой держались. К этому снумовцы не были готовы.

27 массовых акций провели члены Союза независимой украинской молодежи с августа 1989-го по май следующего года. Организацией занимались люди из 18 областных представительств. В мероприятиях участвовало более 64 тыс. человек.

Милиция не хотела арестовывать

Члены Союза независимой украинской молодежи начали снимать советскую символику на улицах еще до распада СССР. В начале 1991-го во Львове на мосту на ул. княгини Ольги взялись срывать плакат с лентами гимна Украинской ССР.

— Там было написано что-то наподобие "Слава великому русскому народу, который дал нам волю", — рассказывает Андрей Соколов. — Средь бела дня группа молодых людей бросилась на агитационный плакат и начала его кромсать. Он был большим, пришлось потратить на него минут сорок. За это время стукачи вызвали милицию. Видим, едут "воронки" с сиренами и мигалками. Нам надо было убегать. Но не хотелось, пока мы не закончили. Уже когда они прибыли, бросаем плакат и разбегаемся в разные стороны. Толпа собралась, свистят, поддерживают нас. Милиция, с одной стороны, должна нас задержать, а с другой — не хочет.

Для проведения акций ездили в другие регионы. Как-то два автобуса с активистами из Львова находились на Черкасщине.

— Автобус останавливается в центре города, возле флагштока с флагом Советского Союза, — продолжает бывший член СНУМ. — Выскакивает группа людей, один вылезает на него и срывает стяг. Тогда садимся в автобус и дальше едем. Возможно, это выглядело смешно и просто, но чрезвычайно вызывающе. Давало понимание окружающим, что советская система гнилая.

Автор: Святослав ЛИПОВЕЦКИЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Когда подходили к горе, то появились чиновники и требовали предъявить паспорта"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 66142
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 49281
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 2 Просмотров: 48178
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 44011
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 17 Просмотров: 25858
История
"Украинский народ никогда не смирится с польским порабощением"
"Украинский народ никогда не смирится с польским порабощением" Просмотров: 252
"Над всем, что дорого и свято для советского человека, этот поэт иронизирует, смеется и зубоскалит"
"Над всем, что дорого и свято для советского человека, этот поэт иронизирует, смеется и зубоскалит" Просмотров: 315
"Собрание не может состоять только из мужчин. Потому что тогда станет ясно, что это сошлись какие-то заговорщики"
"Собрание не может состоять только из мужчин. Потому что тогда станет ясно, что это сошлись какие-то заговорщики" Просмотров: 36
"У кого был хозяин Иван, тому обязательно ставили чертополох на двери"
"У кого был хозяин Иван, тому обязательно ставили чертополох на двери" Просмотров: 198
"Он доводил меня до бешенства. Я сломала линейку на его голове"
"Он доводил меня до бешенства. Я сломала линейку на его голове" Просмотров: 1242
Больше всего комментируют
17
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
10
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
9
Зеленский срочно позвонил Путину
9
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
5
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 839
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua