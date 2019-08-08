"Когда подходили к горе, то появились чиновники и требовали предъявить паспорта"

"У памятника Владимиру Ленину снумовцы возложили венок из колючей проволоки. К монументу милиция их не пустила. Там же устроили демонстративную распродажу по символическим ценам — по 1-2 коп. ленинских трудов и личных вещей — гребень, зубная щетка, старые сандалии. Акция сопровождалась откровенным издевательством над памятью вождя и оскорбительными выпадами в его адрес", — идет речь в докладе председателя КГБ УССР Николая Голушко ЦК Компартии Украины 23 апреля 1990 года.

Он сообщает руководству республики о деятельности Союза независимой украинской молодежи. Ее члены уже почти год находятся под надзором как самые активные среди других оппозиционных организаций.

"Рекомендуем создать инициативные группы в Киеве и других городах Украины с целью сплотить молодежь из числа членов и симпатиков Украинской Хельсинского союза в единую независимую молодежную организацию Украины с ориентированным названием СНУМ — Союз независимой украинской молодежи", — опубликовали призыв в своих информационных листовках члены УГС 2 июля 1989-го.

Первыми отзываются молодые люди из Львовщины. Для учредительного собрания выбирают карпатскую гору Маковку — почти в 150 км от Львова. Здесь в мае 1915 года состоялись бои между Украинскими сечевыми стрельцами и армией Российской империи. 19 августа 1989-го из Львова на электричке отправляются около 70 человек. Собрание проводят на опушке у подножия горы.

— Коммунисты и комсомольцы членами СНУМ быть не могут. Союз борется за полную независимость Украины, — составляют программу организации.

О собрании узнают кагэбисты.

"Лидеры Украинского Хельсинского союза, продолжая спекулировать лозунгами перестройки и гласности, усиливают свое негативное влияние на разные прослойки населения. Особенно отмечается их настойчивое стремление осуществлять враждебное влияние на молодежь, — писали из КГБ Львовщины в обком КПУ. — Результатом стало создание Союза независимой украинской молодежи у горы Маковка. Устав молодежной организации разработан на основе декларативных документов УХС. Идея принадлежит руководителю УХС Вячеславу Чорновилу. Он видит в этой организации реальную силу, которая может продолжить начатую им и его единомышленниками национально-освободительную борьбу".

После собрания возле Маковки по Украине возникают местные ячейки. Берутся за уничтожение коммунистической символики и зарисовку русских вывесок. За это предусмотрена уголовная ответственность. Во избежание ее, каждое действие тщательно и тайно планируют.

1 октября 1989-го во Львове отмечают День города. Во время действий происходит драка членов СНУМ и милиции. Несколько десятков активистов задерживают. Из-за этого участок окружает более 3 тыс. человек.

Начальник Львовского КГБ Станислав Малик отчитывался: "Пока проводилась объяснительная работа, на улицах, которые прилегали к зданию милиции, экстремистски настроенные лица начали срывать государственные флаги СССР и УССР и уничтожать их. Вооружившись палками, металлической арматурой, камнями и черепицей, с оскорбительными выкриками они нападали на работников милиции, вытесняя их с проезжей части. 16 работников милиции получили травмы, из них трое были госпитализированы. Повреждены четыре спецмашины".

Учредительное собрание тернопольской организации СНУМ проходит 27 октября 1989 года в областном центре. На следующий день участники едут к горе Лысоня — близ города Бережаны Тернопольской области, где в 1916-ом состоялся бой при участии сечевых стрельцов.

"Когда подходили к горе, то появились чиновники и начали требовать предъявить паспорта. Молодежь отказалась. На горе подняли сине-желтые флаги, помолились и принесли торжественную присягу. Напоследок спели гимн "Ще не вмерла Україна", — писал в воспоминаниях председатель Украинского Хельсинского союза Тернопольщины Леонтий Горохивский. — На обратном пути в селе Посухов их встречали взволнованные люди и плакали. Мужчины снимали шапки — благословили национальный флаг. В центре села, где собралось много людей, снумовцы еще раз спели "Ще не вмерла Україна". Только в Бережанах их встретил прокурор, предупредил о запрете использования символики в городе".

После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991-го СНУМ проводит съезд. Принимает решение о переименовании в Союз украинской молодежи и переориентацию на воспитательную работу с молодежью. Тогда же радикальная фракция отделяется в Украинскую национальную ассамблею — Украинскую националистическую самооборону.

— СНУМ создавали для борьбы за независимую Украину, — рассуждает один из первых ее членов, теперь 53-летний Андрей Соколов. — На встрече в конце 1990-го председатель организации Игорь Деркач говорил, что вопрос независимости Украины решится в ближайшие 5-10 лет. Соответственно на это время разработали программу. И здесь 1991 год — Украина есть. Что делать? Мы очутились в вакууме, потеряли ту основу, на которой держались. К этому снумовцы не были готовы.

27 массовых акций провели члены Союза независимой украинской молодежи с августа 1989-го по май следующего года. Организацией занимались люди из 18 областных представительств. В мероприятиях участвовало более 64 тыс. человек.

Милиция не хотела арестовывать

Члены Союза независимой украинской молодежи начали снимать советскую символику на улицах еще до распада СССР. В начале 1991-го во Львове на мосту на ул. княгини Ольги взялись срывать плакат с лентами гимна Украинской ССР.

— Там было написано что-то наподобие "Слава великому русскому народу, который дал нам волю", — рассказывает Андрей Соколов. — Средь бела дня группа молодых людей бросилась на агитационный плакат и начала его кромсать. Он был большим, пришлось потратить на него минут сорок. За это время стукачи вызвали милицию. Видим, едут "воронки" с сиренами и мигалками. Нам надо было убегать. Но не хотелось, пока мы не закончили. Уже когда они прибыли, бросаем плакат и разбегаемся в разные стороны. Толпа собралась, свистят, поддерживают нас. Милиция, с одной стороны, должна нас задержать, а с другой — не хочет.

Для проведения акций ездили в другие регионы. Как-то два автобуса с активистами из Львова находились на Черкасщине.

— Автобус останавливается в центре города, возле флагштока с флагом Советского Союза, — продолжает бывший член СНУМ. — Выскакивает группа людей, один вылезает на него и срывает стяг. Тогда садимся в автобус и дальше едем. Возможно, это выглядело смешно и просто, но чрезвычайно вызывающе. Давало понимание окружающим, что советская система гнилая.