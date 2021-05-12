Казнила людей, которые помнили ее молодой

- Современный метод обучения разрушает таланты и молодежь. Я не одобряю чтение такого большого количества книг, - заявил лидер Китая 71-летний Мао Цзэдун во время выступления в 1964-м.

Культурную сферу Первый председатель компартии доверяет супруге Цзян Цинь, 50 лет. Почти половину жизни ждала своего часа, была непубличным лицом. И вот супруг назначает ее министром культуры, позволяет устроить оперный фестиваль.

- На сцене преобладают старые темы, императоры, принцы, генералы. В нашей стране более 600 миллионов рабочих, крестьян и солдат. Почему же театр должен служить меньшинству буржуев? - выступает министр с речью на открытии.

Предлагает оперы, написанные ею - о революциях и восстаниях. По ним ставят "Нападение на батальон Белого Тигра". Успеха она не имеет. Больше смотрят классические представления.

- Ваши оперы все еще ходят в штанишках с разрезом сзади и сосут палец, - говорит Цзян Цинь мэр Пекина Пэн Чжэн.

Женщина беленеет. Чиновника арестовывают.

В 1966-м Мао Цзэдун объявляет о начале Культурной революции. Рассчитывает с ее помощью укрепить культ личности, убрать политическую оппозицию. Суть объясняет так: "Нам нужны решительные люди, молодые, без особого образования, которые имеют твердую позицию, чтобы взять дело в свои руки".

Супруга поддерживает. В циркуляре призывает к вандализму: "Председатель Мао часто говорит, что нет создания без разрушения. Разрушение означает критику и осуждение, а это означает революцию".

На улицы выходят хунвэйбины - подростки, с красными повязками на руках "Хун Вэй Бин" - "Красная стража". К ним присоединяются студенты. Их миллионы. Отрезают волосы и бреют окрашенные волосы у женщин, раздирают слишком узкие брюки, обламывают высокие каблуки. Останавливают прохожих и читают им цитаты Мао.

По домам ищут "доказательства" неблагонадежности, отбирают деньги и ценности. Самых богатых называют кулаками. Основанием для этого может быть диван и два кресла. Жгут храмы и монастыри. Сносят часть Великой китайской стены, кирпич пускают на строительство свинарников.

Цзян Цинь возглавляет движение. На митингах заявляет, что капитализм навредил искусству и отравил головы людей. Уничтожает все, что связано с ее прошлым, когда была актрисой. Прежде всего намерена скрыть отношения с богатыми покровителями. Поручает агентам обыскивать дома, где могут быть фотографии с ней. Казнит людей, которые помнят ее молодой.

Режиссеров, актеров, композиторов обвиняет в пресмыкательстве перед иностранцами. Арестовывает, заставляет маршировать перед рабочими с деревянными бревнами на шее.

Уничтожают фильмы, песни, пьесы. Министр ходит на репетиции новых постановок. Балеринам запрещает держать ладони открытыми. Заставляет танцевать с кулаками, символизирующими ненависть к богачам.

В 1972 году Китай посещает президент США Ричард Никсон. Просмотрев спектакль балета "Женский красный батальон", просит назвать имена драматургов, композиторов и режиссеров.

- Они созданы массами! - торжественно отвечает Цзян Цинь.

Уничтожают большинство произведений искусства. Оставляют одобренные супругой вождя две пьесы, четыре оперы, два балета, скульптурную серию о рабочих и картины с Мао.

В стране назревает гражданская война. Мао Цзэдун приказывает жене прекратить террор. В 1973-м они ссорятся и начинают жить отдельно. Общаются с помощью записок.

"Если мы увидимся, лучше не станет. Уже много лет ты не выполняешь то, что я тебе говорю, - пишет он Цзян Цинь. - Какой смысл в наших встречах? Твои желания вредят моему здоровью. Почему ты хоть чуть-чуть не жалеешь меня?"

В 1976-м Мао Цзэдун умирает. Жена объявляет, что перед тем они помирились. Показывает записку якобы от него: "Я был несправедлив к тебе. Пытался достичь вершины революции, но не смог. Ты можешь дойти до вершины".

Однако другое сообщение от Мао показывает председатель совета министров Хуа Гофэн: "Если возьмешь на себя руководство, у меня не будет забот". Его письмо признают аутентичным.

На заседании политбюро Цзян Цинь и трех чиновников называют "Бандой четырех", арестовывают. Люди радуются, называют ее виновной во всех несчастьях. Появляются плакаты: "Порезать Цзян Цинь на 10 тысяч кусков".

В суд передают обвинительный акт на 48 страницах. Обвиняют в том, что ужинала золотым карпом и хранила грузовик порнографических фильмов. Говорила: "При коммунизме тоже могут быть императрицы". Запрещала посадку самолетов, чтобы не мешали спать. Предписывала до ее приезда очистить от пыли листья на деревьях. Играла в покер, когда умирал муж.

Цзян Цинь держится вызывающе в течение семи недель процесса.

- Я была только собакой Мао. Кусала тех, кого он приказывал, - оправдывается.

Ее признают виновной по всем пунктам обвинения. Приговаривают к смертной казни. Но потом меняют на пожизненное заключение. Освобождают из-за рака горла и находят повешенной в душевой комнате в больнице.

10 раз в день меняла белье

"Встает примерно в 13:00 и называет это утром", - писал в книге "Глубоко во дворе Дяоютай" Ян Иньлу, секретарь Цзян Цинь.

Дяоютай - это комплекс вилл в Пекине, построенных для императоров. Коммунистическая власть забрала их для своих нужд. Два дома какое-то время занимала Цзян Цинь. Распорядилась везде постелить ковры, даже в ванной: "Если упаду, ничего не сломаю".

После пробуждения она звонила в колокольчик, чтобы вызвать медсестру. Та приносила жидкость для полоскания рта и овсяную кашу. Поднимала с кровати хозяйку, которая боялась резко встать и повредить сердце. Медсестра ее одевала и обувала в лежачем положении.

Жена Мао Цзэдуна шла в офис, где работала с бумагами. Тогда путешествовала по окрестностям на авто или верхом. Бывало играла в покер или теннис.

Около 16:00 обедала и ложилась спать на 2 часа. Затем участвовала в заседании правительства. В 20:00 ужинала. Часто вместе с товарищами по партии шла в кинозал на просмотр иностранных фильмов.

Повара неохотно готовили для Цзян Цинь. Ей могла не понравиться температура блюда и она швыряла тарелкой или чашкой в ​​прислугу. Просила указывать, от какой курицы и когда были снесены яйца. Любила анчоусы на гриле.

Цзян Цинь переодевала белье до 10 раз в день - каждый раз, когда потела. Медсестра носила за ней ранец с полотенцами и при необходимости вытирала.

Перед сном служанка раздевала и помогала принимать ванну. Жена лидера Китая бывало просила поливать ее водой из шланга.

Ночью работала с документами и ложилась спать под утро.