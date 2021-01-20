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четверг, 21 января 2021 06:46

"Иногда такой сильной любви хочется! Настоящей, чистой"

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"Не можете себе представить, как здесь хорошо. Тихо, спокойно. По Днепру только плот иногда продвинется или дуб под парусом — и снова тишина. Пароход только в святой день можно усмотреть. А то никого и ничего - только рыбаки да дачники. Вот еще разве колокол где-нибудь среди двух гор вырвется и проплывет над водой тенором. А иногда бомба разорвется на воде — это рыбу глушат, а потом скорее гребут кругом и накидывают сети, чтобы не убегала", — пишет 8 августа 1920-го с хутора Дедовщина у Межигорского монастыря под Киевом поэт 29-летний Павел Тычина знакомой Лидии Папарук.

Он несколько лет перед тем снимал комнату в ее квартире в Киеве. Выбрался на хутор, чтобы отдохнуть и отойти от потери Инны Коновал, которую любил, и брата Михаила.

Там расположены дачи, санаторий и женский монастырь. Святыня приходит в упадок и в ней размещают мастерские художников Михаила Бойчука и Василия Кричевского, керамическую школу. Летом приезжают студенты-художники.

С собой берет друзей, селятся в полуразрушенных монастырских помещениях. Они построены более 30 лет тому назад для паломников и гостей. Организуют отдельные "коммуны" парней и девушек. Павел Тычина селится на хуторе отдельно.

"Живем коммуной, работаем. Вокруг лес, одинокие деревни и люди дикие, как шиповник, — описывал местную атмосферу Павел Тычина. - Ах, сколько радости, когда ты любишь землю, когда гармонии ищешь в жизни! То каждый из нас строит человечности дворец и каждый как предвестник".

Он много времени проводит на пляже, купается и загорает. Выходит сразу после завтрака. Обедает и снова направляется на берег реки. Вечером ходит в деревню за продуктами. У дачников покупает овощи и хлеб.

"Между нами и крестьянами что-то упало, чего сразу не поднимешь. Хоть бы и хотел. То им Господа мешают рыбу ловить, то дачники ничего не делают, — пишет в дневнике Павел Тычина. - Сами же спекулируют. Лежа на песке слышал, как отец приказывал сыну поливать дрова водой, потому что пока в Киев приплывут, так и от солнца в вазе упадут".

Идет на экскурсию в монастырь. Слышит легенду об основании византийскими монахами, пришедшими на Русь с первым митрополитом Михаилом. Теперь Земли святыни и здания принадлежат созданному советской властью культсовхозу.

Встречает много знакомых из Киева. Общается со студентами Киевского института пластических искусств. Хвалят его стихи. Лидия Вовчик признается Павлу Тычине в любви. Но она ему не нравится, поэтому отказывает.

"Захотелось одинокой жизни, разговора со всем миром, наблюдения за Лялей. Как пролопочет ножками — мне почему-то так радостно становится, — записывает в дневнике. — Пастушка поет за горой, в Вышгороде звонят, желтый цветок шмель пузатый наклоняет, а там сквозь ряст рясный Днепр налился и молчит. Иногда такой сильной любви хочется! Настоящей, чистой любви!"

Считают, что ему нравится художница Елена Ржечицкая-Коломиец, которую друзья называют Лялей. Учится в мастерской художника Василия Кричевского-старшего. У нее красивая спортивная фигура, любит природу.

"Ливень застал нас с Лялей на Виноградной горе. Вниз побежали только тогда, когда на нас и нитки сухой не было, — записывает в дневнике. - Развалившаяся гостиница. Залезли через окно. Сидели до полуночи. Я целовал Лялю всю, всю! Перед самим собой я вчера чище из чистых был".

На следующий день женщина заявляет, что не хочет больше видеться. Павел Тычина идет на берег Днепра, сидит и плачет. Позже она выходит замуж за художника Василия Кричевского-младшего.

Поэт все чаще начинает вспоминать Лиду Папарук. Знает, что она его любит. Повод уехать в Киев случается, когда получает приглашение от дирижера Кирилла Стеценко. Предлагает принять участие в гастролях путешествующей капеллы кооператива "Днепросоюз".

Поэтому в Киеве поэт не задерживается. С капеллой три месяца путешествует по маршруту Фастов — Черкассы — Елисаветград (теперь — Кропивницкий) — Одесса — Винница — Казатин. Исполняют произведения украинских композиторов.

1 тысячу рублей заплатил Павел Тычина в 1930-м за купленный в Ленинграде черный рояль. Поставил его в своей квартире в харьковском доме писателей "Слово". Сам играл, настраивал и ремонтировал. Забрал в Киев в 1934 году. Инструмент до сих пор стоит в его квартире-музее на ул. Терещенковской.

Женился тайно

"16 лет ухаживал Павел Тычина за Лидией Папарук, пока ее мать не закрыла обоих в комнате. Тогда спросил "Можно ли вас поцеловать?" Когда позволила, сделал это в щеку", — такой анекдот рассказывали в Киеве в 1930 годах.

Когда столицу УССР перенесли из Харькова в Киев, Павел Тычина получил квартиру. В ней принимает давнюю знакомую Лидию Папарук, снимал комнату в ее квартире с 1916-го.

Поэт стыдится того, что находится в своем доме наедине с женщиной. Скрывает это от друзей. Когда кто-то приходит, убирает ее одежду и обувь, а саму закрывает в ванной комнате. Туда под разными предлогами никого не пускает. Когда о ней узнают, представляет знакомой библиотекаршей.

Расписываются в 1939-м в ЗАГСе Демеевского района Киева. Никто о браке не знает, поэтому за Павла Тычину продолжают сватать женщин. Композитор Филипп Козицкий пытается свести его с дочерью коллеги Михаила Скорульского. Знакомит их у дверей квартиры поэта. Тот признается, что женат.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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