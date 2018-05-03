Ганна Барвинок отдала подвенечный цветок Тарасу Шевченко

"Кулиш был страстный и нетерпеливый, хотел непременно добиться ее признания. Но не мог. Когда выезжал от нас для путешествия по Киевской губернии, просил принять его портрет на память. Она взяла и зарделась. Ручки дрожали. Полюбовалась им, вздохнула и вернула. Мать тому помехой. Выехав от нас, за воротами поломал его и выбросил в канаву", — рассказывает в воспоминаниях журналист Василий Белозерский (1825–1899) о своем приятеле писателе Пантелеймоне Кулише.

Вспоминает, как писатель покидал хутор Белозерских Мотроновку — теперь село Оленовка Борзнянского района на Черниговщине.

В первый раз Кулиш попал сюда 24-летним в 1843-м и влюбился в на девять лет младшую Александру Белозерскую. "Ее брови отложились в моей памяти", — писал друзьям. Через год предложил пожениться. Она отказала из-за указаний матери Мотроны. Та хотела для дочки знатного и богатого мужа.

— Вы не желаете, чтобы я вышла замуж за Пантелеймона Александровича. Я по вашей воле не выйду. Но никто другой не будет моим мужем, — заявляет Александра.

Ее любимый живет в Петербурге, преподает в университете. Несколько раз пишет матери девушки. Доказывает свое желание жениться. Переписывается с ее братом и расспрашивает о ней. Для того, чтобы скрыть имя любимой, называет ее "Хозяйственные Способности". В Мотроновке подметил, что она умело справляется с бытом и стряпает.

"Для женитьбы я должен буду отказаться от литературных моих предприятий, которые составляют отраду в моей жизни, — записывает в августе 1846-го в дневнике Пантелеймон Кулиш. — Вместо издания народных песен, летописей, антиков я буду делать детей. Вместо помощи добрым труженикам я буду заботиться о домашних хлопотах. Я ужасаюсь мысли о таком существовании, но — еще 20 часов назад я мечтал о счастье жить семьянином. Бедный я человек".

Он увлекается другими девушками. Однако ненадолго. Расстается из-за их "бедного внутреннего мира" и безразличия к украинской культуре и фольклору. В 1846 году получает стипендию академии наук и отправляется за границу в научную командировку для изучения славянских языков. Заворачивает в Мотроновку.

"Зря я заверял себя целый год, что не люблю Сашу, — пишет тогда в дневнике. — На хуторе я почувствовал, что никто уже не даст моей душе таких ощущений. Жаль было потерять девушку настолько мягкую, настолько добрую, настолько возвышенно чистую. Я отважился удержать ее за собой. Саша будет лучшей женой мне".

Мотрона Белозерская дает согласие и берется за подготовку свадьбы. Соседи говорят, что брак не будет счастливым. Ссылаются на плохие приметы — подозрительно сгорела кухня Белозерских. Потом на доме лопнул дымоход.

— Будет несчастье, — бубнят бабы, когда после свадьбы молодая хочет отблагодарить боярина Тараса Шевченко и отдает свой подвенечный цветок. Это категорически запрещается.

"Пантелеймон Александрович не хотел праздничного пира по случаю свадьбы, — вспоминала позже Александра Белозерская-Кулиш. — Мама и я сама хотела в последний раз с соседями увидеться и попрощаться. Он хотел уехать за границу тихо. Это было бы лучше — мы бы убежали из-под ареста".

Молодые приезжают в Варшаву. Там ожидают, пока сделают загранпаспорт брату Николаю Белозерскому, который странствует с ними. В апреле Пантелеймона Кулиша арестовывают за связи с Кирилло-Мефодиевским обществом. Везут в Петербург. Он больше волнуется за Александру, чем за себя. Она едет следом за мужем.

"Я бы предпочитал сойти с ума и забыть, что она существует", — пишет в письме знакомому поэту Петру Плетневу о жене. Тогда же у Александры случается выкидыш. С тех пор она не может иметь детей.

По приговору суда супруги три года живут в Туле. Женщина хозяйничает за собственные средства. Кулиш как ссыльный работает чиновником без зарплаты.

"Это была красивая и типичная малорусская пара, влюблённая друг в друга. Они жили в доме наших знакомых, на окраине городе, слишком замкнуто и буквально нигде не бывали. Даже избегали знакомства с семьёю хозяина, военного топографа. Жили они с одною служанкою-хохлушкою, вывезенною из хутора Белозерских. В канцелярию он не ходил, любил гулять в поле, на выгоне — один или с женою — за кладбищенской церковью. Сердился, когда праздные люди из местной интеллигенции искали случая посмотреть на учёного чудака, избегавшего общества. Тогда он вместо отдыха стал заниматься столярною работою и выходил на выгон реже. Очень радовался он встрече и случаю побеседовать с земляком".

После освобождения семья так же живет в Петербурге. Когда составитель буковинского альманаха Александр Барвинский просит выслать рассказ Ганны Барвинок, Кулиш отвечает за нее: "Госпожа моя не имеет времени писать — извиняйте".

Пантелеймон Кулиш начинает интересоваться другими женщинами — ведет переписку и встречается для обсуждения произведений. На жену не обращает внимания. Самые известные его романы — с писательницей Марко Вовчок и женой поэта Леонида Глебова Параской. Александра оставляет его и переезжает в Мотроновку. Через несколько лет Кулиш разочаровывается в других и возвращается к жене.

"Дается ли всем так в молодости три года обоюдной горячей любви, — объясняла Ганна Барвинок свою терпеливость в одном из писем в 1905-м. — И теперь еще этот запал любви не погас. Поэтому я так долго живу, что есть горючесть жизни, есть фундамент — воспоминания прошлого".

Назвала хутор в честь мужа

1828, 5 мая — родилась Александра Белозерская на хуторе Мотроновка поблизости Борзны — теперь райцентр на Черниговщине. Отец Михаил Белозерский был одним из самых образованных в крае и предводителем дворянства. Умер, когда Александре было 6 лет.

1842 — заканчивает учебу в частном пансионе в Конотопе и возвращается на хутор. В следующем году влюбляется в Пантелеймона Кулиша, который приехал погостить к ее брату.

1847 — выходит замуж и вместе с мужем едет в Варшаву. Там начинает писать рассказы. Кулиша арестовывают, за связи с Кирилло-Мефодиевским обществом засылают в Тулу.

1857 — оставляет мужа в Петербурге и возвращается в Мотроновку. Под псевдонимами Г. Нечуй-Витер и Ганна Барвинок публикует свои рассказы в периодике.

1860 — Пантелеймон Кулиш покупает у свояка Виктора Белозерского землю возле Мотроновки. Строит дом и называет место в честь жены — Ганнина Пустынь.

1883 — начинают жить вместе в Мотроновке. В 1897-м на праздновании золотой свадьбы мужчина простужается и умирает. Александра переименовывает хутор на его честь Кулешевкой.

1908 — продает усадьбу. Издает первый том писем и произведений Кулиша. Составляет завещание, в котором распоряжается все доходы от продажи произведений мужа направить на строительство приюта для сирот.

1911, 6 июля — Ганна Барвинок умирает в Мотроновке. Похоронена на хуторе рядом с мужем.

Теща Кулиша не садилась за свадебный стол

— Ты царевна или королевна? — встречает молодых Александру Белозерскую и Пантелеймона Кулиша после венчания 24 января 1847-го дома у ворот старший боярин Тарас Шевченко.

— На чужой каравай глаз не порывай, про себя заботься, — отвечает молодой.

Позже в мемуарах Кулиш отметил, что "певческая душа Шевченко превратила их свадьбу в национальную оперу".

Боярину же больше всего запомнилось исполнение вместе с молодой его любимой песни "Ой ізійди, зійди ти, зіронько та вечірняя". Вспоминал об этом в дневнике во время ссылки через 10 лет.

"Кулишовская свадьба длилось целую неделю, — писал брат молодой Николай Белозерский. — Музыканты-жиды в числе пяти человек были договорены на целую неделю. Днем играли для дворни, крестьян и посторонних казаков, а по вечерам — для господ. Музыкантам отпускали яйца и молоко, а хлеб им возили жиды из Борзны".

Не было за свадебным столом тещи Кулиша — Мотроны Белозерской. Накануне у нее распухла щека. Она лишь заглядывала в дом через приоткрытую дверь.