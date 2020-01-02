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пятница, 03 января 2020 06:31

"Думала, что он на хлеб будет зарабатывать, а получилось — какие-то стишки пишет"

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"Я уже отправляю четвертое послание, а от тебя не получил ни строчки. Ты ленишься или не хочешь писать? Соскучился по тебе ужасно. Бог знает, что ты за вредная девушка. Никак не могу хоть на час забыть тебя, думаю невероятно много. Даже зло берет — надо же готовиться к экзаменам, а тут светят в душу синие-синие глаза. Но на тебя я даже не обижаюсь, потому что никто еще мне так не морочил голову", — пишет студент Киевского университета Василий Симоненко курьеру "Черкасской правды" Людмиле Пивторадни.

Они познакомились в 1957-м в редакции газеты "Черкасская правда". В областной центр Василий Симоненко приехал с однокурсником Станиславом Буряченко на преддипломную практику. В красивую черкасщанку влюбились оба.

"Сразу положили глаз на молоденькую красивую девчонку. Ее Люсей звали. Очевидно, Вася больше пришелся ей по сердцу, поэтому я переключил внимание на других", — вспоминал Станислав Буряченко в книге "Сквозь болотную тишину — к весеннему грому".

Симоненко — высокий, худощавый, с черным волосами и карими глазами. В него сразу влюбляются местные девушки. Однако Людмила Пивторадни не отвечает взаимностью.

- Может, ты действительно нашел, что искал. Но знай: никогда не будет того, что ты думаешь, — отвечает как-то на его комплименты.

Практикантам предлагают работу в редакции. Они соглашаются, селятся в Черкассах. В столицу ездят несколько раз в год сдавать экзамены. Будучи в Киеве, Василий Симоненко пишет любовные письма и стихи.

"Хочеш — хмари для тебе розвію?

Хочеш — землю в дощах утоплю?

Тільки дай мені крихту надії,

Тільки тихо шепни — люблю", — говорится в одном из них.

Через несколько месяцев Людмила отвечает поэту взаимностью. Тот сразу зовет замуж.

"Получил письмо от матери. Она против тебя ничего не имеет, только интересуется, Кто ты такая, и еще советует мне узнать, не будешь ли ерепениться, если мать будет жить с нами. Могу процитировать маму дословно: "Мне очень хочется, чтобы ты женился раз, а не так, как бывает, что тут женился, а тут расходятся. Пусть и она знает, что у тебя есть мать. Чтобы не сказала, мол, твоя мать нам не нужна". В этом вопросе я с мамой согласен от первого до последнего слова, Малюся. И советую тебе лучше привыкать к мысли, что будем жить с матерью, а не выдумывать небылиц. Мать у меня одна, и я у нее один. Ты должна ее любить, потому что она же мне и тебе зла не пожелает", — пишет Василий Симоненко невесте.

Знакомые и друзья не воспринимают их союза. Коллеги отговаривают поэта. Убеждают, что Людмила не пара ему, потому что Василий перспективный журналист, а она — курьер. Поэт Василий Оглоблин объясняет выбор Василия Симоненко так: "Романтики — это оторванные от жизни идиоты".

"Однажды, вернувшись из командировки, услышал от него убийственную для меня информацию: "Слава, можешь меня поздравить. Женюсь. Пора, пожалуй, и тебе, чигиринский полковник. Не все же по танцулькам бегать", - вспоминал Станислав Буряченко. — Когда Василий женился, меня не было в Черкассах. Поэтому он потом пригласил меня в гости в семейство своей молодой жены. Распили с молодоженами бокал вина за их счастье. Любовь у Василия была настоящая и сильная, и он отдался ей сполна".

У пары рождается сын Олесь. Им дают небольшую двухкомнатную квартиру в пятиэтажном доме с видом на Днепр. Живут вчетвером. В одной комнате — Василий и Людмила, во второй — мать Анна Федоровна с внуком.

Людмила начинает упрекать Василия. Подозревает, что у него есть любовницы, потому что часто бывает в командировках.

"Думала, что он на хлеб будет зарабатывать, а получилось — какие-то стишки пишет. С ума сошел - по ночам сидит и пишет", - жалуется писательнице Дарье Ястребовой.

В сентябре 1963-го у мужа диагностируют рак почек. Жена из-за болезни начинает переживать не сразу: "Ничего с ним не случится. Пусть меньше курит". Через четыре месяца он умирает.

Людмила находит нового мужа. Тот пьянствует, поэтому бросает его и выходит замуж за черкасского поэта Петра Линовицкого. От него рожает дочь Василису.

"Судьба всех близких Симоненко людей была роковой. Олесь Симоненко еще в школе начал пить и курить, эта страсть не оставила его и после женитьбы. Его дочь Мирослава родила сына Гордея Симоненко, — вспоминал писатель Николай Снежко в книге "Шествие Симоненко". - Дочь Людмилы и Линовицкого Василиса вышла замуж за причастного к наркотикам приблуде, родила сына и умерла от передозировки. Людмила пристрастилась к питью и курению, умерла от рака 29 декабря 1996-го. Линовицкий умер тоже от чрезмерного пития".

Избили милиционеры

Летом 1962 года Василий Симоненко зашел в привокзальный буфет в Черкассах купить сигарет. Но его закрыли на обеденный перерыв на 15 минут раньше. Поэт сделал продавщице замечание. Та подняла крик и позвала дежурных милиционеров. Они сразу скрутили и арестовали его.

Близкие были убеждены, что ссора на вокзале стала лишь формальным поводом для ареста, который планировали давно. Причина — участие Василия Симоненко с художницей Аллой Горской и режиссером Лесем Танюком в поисках массовых захоронений жертв сталинских репрессий на Лукьяновском и Васильковском кладбищах, возле поселка Быковня под Киевом.

Тогда Василия Симоненко без объяснений отвезли в милицию г.Смела, в 30 км от Черкасс. Чероез два дня коллеги из газеты приехали его освобождать. Тело журналиста было синим от побоев.

"Обработали профессионально. У них были какие-то кожаные трубы с песком. Целились по спине и пояснице. Били так, что я почувствовал, как что-то внутри оторвалось", — вспоминал Симоненко.

Через полгода начал жаловаться на боли в пояснице. Диагностировали рак почек. Сделали операцию.

"Возможно, завтра меня уже не будет. Конечно, литература перенесет почти незаметную для нее потерю, но я не могу не позаботиться о судьбе моей семьи, особенно матери, — писал в письме в Союз писателей за два дня до смерти. — Первый день моей смерти может стать первым днем ее нищенского прозябания. Прошу не допустить этого и выделить из литфонда хотя бы мизерные средства, которые спасут ее от голода".

Мать Анна Федоровна переехала в однокомнатную квартиру в том же доме. Дом превратила в горницу сына. Хранила все его вещи и фотографии. Умерла через пять лет после него.

Автор: Анна ОРЕЛ
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