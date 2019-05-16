До Николая надо полностью засадить огород

- Украинцы так почитают святого Николая, что в календаре два дня ему посвящают - в декабре и мае. Ну, так и говорят: Николай Теплый и Николай Холодный, - рассказывает киевлянка 68-летняя Мария Абрамова. Родом из города Зеньков Полтавской области.

22 мая православные и греко-католики отмечают Перенесение мощей святителя Николая. Они были в городе Мира Ликийская - теперь город Демре в Турции. В XI веке турки грабили и уничтожали православные храмы. Верующие решили спасти останки святого и вывезли в город Бари - теперь Италия. Находятся там и по сей день.

По церковному преданию, жил святой Николай на рубеже III-IV веков. Был родом из города Патари - теперь окраине поселка Гелемиш в Турции. Все наследство родителей раздал бедным и нуждающимся. Служил епископом в Мире. Во времена императора Диоклетиана его преследовали за веру и заключили в тюрьму. Вышел на свободу после смены правителя. Прославился благотворительностью, которую творил тайно, без благодарности. Помогал вдовам, сиротам, больным, немощным и нуждающимся. Давал деньги студентам и исследователям. Умер в 343-м.

В народе считают, что день Святого Николая делит год на два полугодия: теплое и холодное, лето и зиму.

Это древнее по происхождению разделение календаря закреплено в украинских пословицах: "В каждом году два Николая: до первого не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда", "Один Николай с травой, а второй с морозами".

- От Теплого Николая окончательно минует угроза похолодания и заморозков, - говорит Мария Абрамова. - Когда-то старики говорили, что до Николая не сей гречки, не стриги овечки, потому оба еще могут померзнуть. А еще верили, что сей день надо хозяйке закончить сажать огород, ибо "завязи не будет".

На Слобожанщине святого Николая почитали как покровителя лошадей, поэтому к нему обращались с просьбой "святой Николай коней выпасай". Перед выгоном лошадей на первую пашу, священник торжественно кропил их святой водой, а хозяева должны были проехаться верхом - "чтобы нечистая сила коней не мучила".

В древности в Украине была традиция в этот день устраивать скачки и всем миром справлять "никольщину" - совместные обеды за здоровье людей и скота. Отсюда осталась до наших дней и присказка: "выстроились, как мисок на никольщине".

- К святому Николаю обращаются в случае тяжелых моментов в жизни, и он всем помогает, - говорит 38-летняя Елена Хома, служительница в храме Преображения Господня села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Она родом из Авдеевки Донецкой области. - За то его любят и в каждом храме есть икона этого святого. Называют еще Николаем Мирликийским. Почитают как примирителя враждующих, защитника путешественников, невинно осужденных и как хранителя от внезапной смерти.

Своим покровителем святого Николая считают дети и пекари. Верят, что молитва Николая помогает победить страшные и неизлечимые болезни. Материнская молитва перед иконой этого святого хранит детей от всех напастей.

- Иконы святого Николая вышивают, делают из соломки и янтаря, рисуют на камне и вытесняют на коже, - рассказывает Елена Хома. - Николая летнего изображают без шапки, а зимнего с головным убором на голове.

Протоиерей киевского прихода святого Николая Набережного 33-летний Андрей Химяк объясняет изображения на иконах святого Николая угодника различными традициями.

- В IV веке, при жизни святителя Николая, архиереи носили только крест на груди. Митру и панагию (образ Богоматери, Спасителя, Троицы или святых круглой формы, которую носят архиереи на груди - ГПУ) добавили к атрибутам в V веке. Поэтому древние изображения Николая - без митры, а более поздние - с ней.

Изображение Николая-чудотворца, нанесенное на сушеную рыбу, возили с собой чумаки. Чаще всего рисовали на камбале. Почитали такую ​​икону как оберег от невзгод, которые подстерегали их по дороге в Крым. Образцы таких икон хранятся в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Туда их передал из Полтавы в 1906 году украинский этнограф Иван Зарецкий.

Запорожские казаки обязательно брали икону Николая Мирликийского с собой в дальнюю дорогу в море. Верили, что он защищает моряков. Образ должен быть в каждой чайке. Считали, что он помогает противостоять морской стихии. Во время бури и шторма к нему обращались с молитвой о спасении и давали обет. Он заключался в клятве строго соблюдать праздник Николая, поставить в честь Чудотворца крест, приобрести или украсить икону Николая и передать ее в церковь. Люди верили, что есть Морской Николай, который руководит кораблями, и Мокрый Николай, который влияет на реки и моря.

- У нас дома была старинная икона святого Николая. Если не было дождя весной, то брали ее и шли люди за пределы села. Просили, молили его помочь - и шел дождь, - рассказывает 76-летняя Мария Иващук из села Городок Ружинского района на Житомирщине. - Как движется большая черная туча и видно, что для всей деревни будет беда, посрывает крыши, развеет снопы сена, то выходили с иконой святого Николая навстречу этой грозе, и она проходила стороной. Могла отвести эпидемию.

Раньше считали, что обливание водой на Теплого Николая должно обязательно гарантировать теплые и животворные дожди в течение всего лета. Больше всего пытались облить девушек и женщин. Была такая примета, если женщина упорно избегает обливания в этот день - она ​​ведьма, которая ворует дождь и насылает засуху.

На Николая Теплого надо было обливать водой священника. Если он купался в реке в этот день, то это должно было обеспечить обильные летние дожди и хороший урожай. Если же летом долго продолжалась засуха, то говорили, что "на Николая батюшка у грешного во дворе святил колодец".

Икона прижала вора к стене

- Как-то плыли супруги с маленьким ребенком в Киев в храм на службу святому Николаю. Мать уснула и уронила ребенка в реку и он утонул, - рассказывает старинную легенду Мария Абрамова. - Они начали молиться Чудотворцу и когда зашли в храм, там в алтаре лежал их ребенок. Весь мокрый, но живой. Вот с тех пор стал храм называться Николая Мокрого.

Помогает Николай только тем, кто чист сердцем и мыслями. Других может наказать. Однажды в киевскую церковь на Подоле пробрался вор. Большая храмовая икона Николая Мирликийского сорвалась с крепления и прижала мужчину к стене. Утром люди зашли в церковь и увидели наказанного вора. С тех пор храм называется Николая Притиски.