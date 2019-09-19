"Дети играли в футбол набитым сеном черепом"

"Когда в начале 1960-х создавалось силовое поле притяжения, его пульсом были Алла Горская и Иван Светличный. У них почти не оставалось времени для творчества — работали над чем-то большим, чем собственные произведения. Творили климат. К ним тянулась молодежь", — вспоминал политзаключенный Евгений Сверстюк о друзьях по Клубу творческой молодежи "Современник", который действовал в Киеве.

Организацию создали в конце 1959-го студенты Киевского театрального института. Возглавил ее режиссер Лесь Танюк. Собирались в здании Октябрьского дворца — теперь Международный центр культуры и искусств. К театралам присоединились творческая интеллигенция, ученые и поэты.

Активными участниками становятся и художники 31-летняя Алла Горская с мужем Виктором Зарецким, 35 лет. Окружение патриотической молодежи меняет русскоязычную художницу, которая долгое время жила в Ленинграде. Она решает перейти на украинский. Просит помощи у филологов Ивана и Надежды Светличных. Делает выводы, что украинцев насильно русифицировали. Призывает становиться на защиту украинского.

"Ты знаешь, все время хочется писать на украинском. Разговариваешь по-украински и думать начинаешь на нем. Читаю Коцюбинского. Замечательный язык, тенденциозности чуть больше чем надо", - пишет в письме отцу Александру в Одессу в 1961-ом.

Члены Клуба творческой молодежи проводят творческие вечера, лекции и экскурсии по Украине. 14 мая 1962-го в Октябрьском дворце устраивают вечер памяти актера и основателя театра "Березиль" Леся Курбаса, которого расстреляли на Соловках в 1937 году. Власть пытается сорвать мероприятие. Громят выставку произведений студентов художественного института и проводят в соседнем зале концерт оперной певицы Ирины Архиповой. Молодежь игнорирует выступление и идет на вечер памяти Курбаса. Договариваются, каждый должен быть с красной гвоздикой — чтобы было видно подосланных.

Приходит Валентина Чистякова, жена Леся Курбаса. Она и другие знакомые режиссера делятся воспоминаниями. Вечер длится в течение 8 часов. По завершении к организаторам подходит заплаканная женщина.

- Вы наверняка из репрессированных? - спрашивает ее режиссер Лесь Танюк. — Может, знаете что-то о Курбасе и Соловках?

— Да нет, — говорит и представляется завучем школы из Быковни под Киевом, где в 1930-1940-х делали массовые захоронения расстрелянных. — Вот вы все о Соловках, кто и как там уничтожен. А у нас под Киевом свои Соловки есть. А их же похоронить надо, по-человечески.

— Вы о чем?

— У нас есть городище, где наши расстреливали своих. Списывают на немцев, но те никого не стреляли!

Пораженные Алла Горская, Лесь Танюк и поэт Василий Симоненко просят показать место. Та боится и отказывается, но обещает познакомить с предводителем. Очевидец расстрелов Петр Куковенко рассказывает о пяти-шести машинах, набитых трупами, которые приезжали каждый день.

— А может, это немцы? - спрашивает Алла Горская мужчину, который приводит их в лес.

— Немцы здесь никого не стреляли! - отвечает. — Они убивали в концлагере в 7 километрах, а здесь — наши.

Тогда художница дергает Леся Танюка за рукав и кивает на детей, которые бегают неподалеку.

— Ребята как ребята, — говорит тот, — играют в мяч.

— Ты посмотри, чем они играют.

Подходят ближе.

"Пацаны играли в футбол черепом, простреленным сзади, в темя. Я потянулся за ним. Мне показалось, что он детский. Потому что совсем маленький, - вспоминал Лесь Танюк. — Дети играли в футбол детским черепом, набитым сеном. На воротах лежали тоже черепа - большие. Вымытые с земли, отшлифованные временем. Алла отошла, расплакалась, и еще долго не могла говорить".

Пишут обращения в городской совет, просят раскрыть правду о Быковне и дать доступ к документам.

"Не искусством единым жили. Помню, как сидели мы потрясенные услышанным, когда Горская, Танюк и Симоненко рассказывали о посещении Быковни, — говорила писательница Ирина Жиленко. — О черепе с круглыми дырочками, которыми играют дети".

Летом Василия Симоненко задерживают и бьют милиционеры. У него начинают отказывать почки. Алла Горская достает дефицитные лекарства и посещает его в черкасской больнице. 13 декабря 1963-го он умирает. Лесь Танюк из-за преследования местных властей вынужден уехать из Киева в Москву. Аллу Горскую несколько раз вызывают в КГБ и спрашивают о поездке в Быковню, начинают следить.

Вместе с переводчицей Михайлиной Коцюбинской едет на могилу Василия Симоненко в Черкассах.

"За нами туда приехала какая-то машина. Оттуда висели "искусствоведы в штатском" — безошибочно угадываемый типаж, — вспоминала Коцюбинская. — Расположились неподалеку, не таясь. "Смотри, нас фотографируют", - громко сказала Алла. Вынула расческу, причесала свою белую челку, еще и меня причесала. "Теперь готово!"— и мы повернулись к нашим "друзьям", откровенно позируя".

В вестибюле Киевского университета разбирают витраж Аллы Горской "Шевченко. Мать", над которым она вместе с товарищами работала год. Исключают из союза художников. Ее квартиру прослушивают.

Она не боится и поддерживает протесты против расправ над правозащитниками, подписывает петиции. Отказывается давать показания против историка Валентина Мороза. Принимает в своей квартире диссидентов и бывших воинов ОУН-УПА, которые возвращаются из лагерей.

В 1970-ом ее находят застреленной в доме свекра. Ехала к нему, чтобы забрать семейную реликвию — швейную машинку "Зингер". По официальной версии, ее убил свекор из-за неприязни.

"Свекор не мог ее убить, — убеждена подруга художницы, керамист Галина Севрук. — Он был старенький, ласковый. Это делала опытная группа кагэбистов — с переодеванием и выездом на место".

32 картины Аллы Горской известны исследователям. Среди них портреты писателей Бориса Антоненко-Давидовича, Ивана Светличного, Тараса Шевченко, Василия Симоненко, полотна "Птица счастья", "Старый двор", "Пионерский контроль", скетч уничтоженной мозаики "Шевченко. Мать.". Работала в стиле социалистического реализма и странного наивного искусства.

18,5 тысячи имен и фамилий людей, расстрелянных и захороненных в 1937-1941-х возле поселка Быковня, установили исследователи после 1991 года. Считают, что всего там закопаны останки почти 100 тыс. лиц. Расстреливали в Лукьяновской тюрьме и здании НКВД — теперь Международный центр культуры и искусств. Трупы доставляли грузовиками.

Пережила блокаду Ленинграда

1929, 18 сентября — в Ялте в семье театрального актера Александра и воспитательницы Елены Горских родилась дочь Алла. Отец возглавляет киностудию в Ленинграде, и семья переезжает туда жить.

1943 — переживают блокаду Ленинграда. Брат Арсен погибает в бою партизанского отряда с немецкими вояками. Алла с матерью и отцом перебирается в Киев. Поступает в Киевскую художественную среднюю школу, а затем художественный институт.

1952 — выходит замуж за одногруппника Виктора Зарецкого. Через два года у пары рождается сын Алексей. Алла пишет картины на заказ и преподает в художественной школе.

1960 — участвует в работе Клуба творческой молодежи. Исследует захоронения репрессированных в Быковне под Киевом.

1965 — присоединяется к протестам против преследований украинских правозащитников Богдана и Михаила Горыня, Вячеслава Чорновила. Ее работы называют "идеологически вредными" и уничтожают. Подписывает письмо-протест против незаконных арестов диссидентов.

1970, 28 ноября — Аллу Горскую нашли убитой в квартире свекра Ивана Зарецкого в городе Василькове близ Киева. Похоронен на Берковецком кладбище в столице.