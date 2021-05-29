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пятница, 04 июня 2021 09:20

Зубы начали чистить вениками

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Зубы начали чистить вениками
Электрические зубные щетки подходят взрослым и детям. Фото: prezi-dent.ru

4 июня отмечается Всемирный день борьбы с кариесом. Эта проблема известна многим с детства и дело не только в плохом уходе за зубами. Причина появления кариеса может быть в наследственности, плохом качестве питьевой воды или погрешностях в рационе.

О сладостях, которые больше всего вредят эмали рассказала Gazeta.ua Ирина Ходзинская, столичный детский стоматолог.

"Карамель, чупа-чупсы, леденцы, жевательные конфеты нужно ограничивать или исключить. Дети их грызут и они долго находятся во рту. Потом трудно смываются с поверхности зуба. На ней много углублений, где остаются вредные частицы пищи, которые затем провоцируют кариес. Эти сладости лучше заменить на сухофрукты или шоколад", - посоветовала врач.

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Зубы нужно чистить перед завтраком, чтобы убрать накопленные за ночь. После еды можно прополоскать рот или несколько раз провести по зубам щеткой, чтобы в межзубных промежутках не оставалось больших частиц пищи.

Следует избегать отбеливающих паст для детей. Их агрессивные средства могут повредить эмаль. Лучше раз в полгода проводить профессиональную гигиену полости рта у стоматолога.

Также важно выбрать правильную зубную щетку. Первая представляла собой веники из расщепленных ветвей дерева. Щетка со щетиной на ручке-основе появилась в Китае 1498 году.

Как правильно выбрать зубную щетку:

1. Смотреть на упаковку. Там указано, на какой возраст щетка рассчитана. После 12 лет у ребенка есть все постоянные зубы, и он переходит на щетки для подростков или взрослых.

2. Лучше использовать мягкие или средней жесткости зубные щетки. К ним брать пасты с активными элементам, которые улучшают состояние десен, например, масло чайного дерева.

3. Силиконовая щетка с толстыми ворсинками не лучший выбор. Она хорошо массирует десны, но хуже очищает зубы, оставляя много мягкого зубного налета.

Миф о том, что неправильный прикус может исправить только в раннем возрасте, опровергают здоровые и красивые улыбки пациентов 35+ Украины-швейцарской клиники Porcelain. Еще мифы развеивает современная квалифицированная ортодонтическая помощь?

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
04
июня

Зубы начали чистить вениками

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