Жизнь без болезней возможна - уникальные оздоровительные места Украины

Летом каждый задумывается, где провести отпуск так, чтобы оздоровиться, хорошо отдохнуть и еще и не потратить много средств. Для этого лучше всего приехать в город Хмельник Винницкой области, где расположен санаторий "Подолье".

Семейный санаторий "Подолье" поможет восстановить здоровье

"С семьей отдыхаем в санатории "Подолье" не первый год. Сначала меня сюда направил врач, потому что после инсульта имела проблемы со здоровьем. Здесь применяют уникальный сухой радон, который очень помогает при болезни сердечно - сосудистой системы и органов дыхания. Кроме того, это очень приятное место, где работают отзывчивые и талантливые врачи. А какая красота вокруг! Санаторий расположен в хвойном лесу, в котором много лет. Он вдали от города и одновременно рядом, потому что до самого города легко доехать на маршрутке", - рассказывает киевлянка Антонина Бехер.

В санатории есть уникальные четырехкамерные ванночки с гальванизацией (процесс электрофореза) благодаря которым лечат артрит, артроз, полиартрит. Именно в медицине радон нашел широкое применение. Конечно, в соответствующих дозах и под наблюдением специалистов. Важно знать, что радонотерапия не является панацеей от всех болезней. Однако, вполне высокий процент избавления болей и улучшение жизненных показателей после прохождения комплекса процедур в санатории "Подолье" вам обеспечено. Курс терапии вместе с диетическим питанием в сочетании с радоновыми процедурами укрепляет иммунитет, нормализует состав крови.

Семейный санаторий "Подолье" поможет восстановить здоровье

Обязательно ли приезжать за лечением?

Санаторий "Подолье" семейный санаторий. Сюда едут не только, имея какую-то болезнь. Можно приезжать семьей для оздоровления, массажа и просто наслаждения спокойной атмосферой и хорошим местом. Хоть раддон и полезный, но его не назначают всем пациентам, а только по указанию квалифицированных специалистов.

"Мы ездим в Хмельник с внуками, чтобы оздоровить их и подышать особым воздухом. Подобное воздух был только в Крыму возле Ялты, - рассказывает жительница Днепра Екатерина Саволюк. - Заметили, что после санатория дети весь год меньше болеют, а у нас с мужем, будто раскрываются легкие, потому легче дышать, исчезает одышка, выпрямляется спина. Я здесь впервые побывала в спелеокамере. Это специально оборудованное помещение, насыщенный частичками соли. Как объяснил врач, что такие процедуры хорошо влияют на кожу и лечат дыхательные пути".

В санаторий едут с грыжами на позвоночнике, которые лечат без операций.

"Имел три грыжи на позвоночнике. Плохо двигался. Спина горела огнем. Такой отпечаток положила на меня работа дальнобойщиком. Врачи предлагали операцию. Но тогда знакомый массажист посоветовал поехать в "Подолье". Здесь мне назначили полный курс вытяжек, массажей, ванн. Уже фактически за три недели мне стало легче двигаться. Потом приехал на повторный курс. Сейчас о грыже не думаю", - рассказывает Сергей Шульженко из Запорожья.

Семейный санаторий "Подолье" поможет восстановить здоровье

Санаторно-курортное лечение поможет улучшить самочувствие даже при хронических заболеваниях. Жизнь без боли в спине возможно.

Для клиентов в санатории есть разные варианты размещения под любой бюджет. Можно разместиться в однокомнатном номере "Стандарт" или выбрать двухкомнатный "Люкс". В стоимость номера входит трехразовое питание и лечебные процедуры.

Бронируйте места сейчас: (067) 23-23-415

ООО "Санаторий "Подолье", ул. Курортная, 10, г. Хмельник, Винницкой области

http://radon.com.ua/