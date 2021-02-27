Женщины чаще страдают деменцией - результаты исследования

Женщины в пожилом возрасте могут больше требовать ухода. Фото: pixabay.com

У женщин с возрастом когнитивные способности ухудшаются чаще, чем у мужчин.

Исследователи из США проанализировали данные о снижении когнитивных функций 26 088 людей, которых неоднократно тестировали на глобальное познания, исполнительную функцию и память. На момент тестирования средний возраст участников составлял 58 лет.

Ученые обнаружили, что в среднем мужчины и женщины чувствовали ухудшение памяти с одинаковой скоростью, опубликовали результаты исследования в журнале JAMA Network Open, пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как избавиться от чувства страха - нашли способ изменить работу мозга

Однако у женщин наблюдается значительно большее снижение как глобальных когнитивных функций, так и управляющих - тенденции, связанные с повышением риска деменции.

"Наши результаты показывают, что когнитивные функции у женщин снижаются несколько позже, но у них более быстрая траектория снижения, предусматривающая повышенный риск деменции и инвалидности по сравнению с мужчинами", - пишут исследователи.

Это свидетельствует о том, что женщины в пожилом возрасте могут больше требовать ухода и функциональной поддержки.

Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные дни может ухудшить психическое здоровье человека и вызвать депрессию. Это связано с нерегулярным режимом сна.