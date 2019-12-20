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пятница, 20 декабря 2019 14:17

Запуск системы трансплантации органов в Украине перенесли на год

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Запуск системы трансплантации органов в Украине перенесли на год
Трансплантация органов в Украине 2019 - когда вступит в силу закон. Фото: 24tv

Систему трансплантации смогут запустить только в феврале 2020 года.

Об этом рассказала ексрадник руководительницы МЗ Зоряны Скалецкий Дмитрий Раимова, пишет pravda.

Ранее обещал старт системы с 1 января.

"По данным Минздрава, эти системы начнут работу не раньше апреля 2021 в тестовом режиме. Еще нужно время, чтобы эти системы получили аттестат соответствия требованиям КСЗИ (комплексных систем защиты информации)", - утверждает заместитель председателя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева.

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Этот проект закона откладывает на целый год введения новой системы трансплантации, а именно электронной системы. То есть целый год все реестры трансплантации вестись в бумажном режиме, что может привести коррупцию, предупредила народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина.

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5 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание и объявил чиновниками их задача до конца 2020 года.

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