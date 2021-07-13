Загар без вреда: назвали продукт для защиты от ожогов

Загар будет ровно ложиться от морковного сока. Фото: rivne.media

Для красивого загара нужно через день пить стакан морковного фреша с ложкой растительного масла. А еще надо заранее смазать кожу скрабом. Он снимет чешуйки - омертвевшие клетки. Можно покупать готовые. Домашний из меда и кофе имеет большие частицы и травмирует кожу.

Об этом рассказала Gazeta.ua Кристина Кочет, столичный дерматолог, косметолог.

"У красивого загара своя цена. Не знаю ни одного дерматолога с шоколадной кожей. Врачи знают, чем чревато солнце. Загорать следует правильно: часов до 10 утра, когда солнце ласковое, и после 16 часов пополудни. Тогда не будет ожогов. Если они уже есть, нельзя мазать кефиром или сметаной. С ними можно занести инфекцию", - пояснила врач.

Ожоги бывают в виде покраснения кожи до появления пузырей. Постепенно они превращаются в пигментные пятна. А еще пребывание на солнце ускоряет старение кожи. Из нее активнее выводится гиалуроновая кислота. Кожа напоминает пергамент и покрывается морщинами.

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Чтобы справиться с ожогами, сначала нужно промыть обожженную кожу холодной проточной водой. Процедуру нужно выполнять до тех пор, пока не перестанет печь и исчезнет дискомфорт. Потом к ожогу приложить пакет с замороженным мясом или овощами, завернутые в полотенце. Кожу обработать средством на основе пантенола - успокаивающая и ранозаживляющая пена.

Перед поездкой на море надо пойти к врачу на осмотр и поинтересоваться, можно ли загорать. Есть люди, которым загар категорически запрещен. Об этом - далее в статье.