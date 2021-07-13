Загар без вреда: назвали продукт для защиты от ожогов

 
Ексклюзивы
1/5
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 126
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 45
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 477
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 261
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 540
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1332
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 684
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 792
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 3600
Фото
Все фото
5
4
3
4
10
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Видео
Все видео
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Интервью
1/5
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 126
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 432
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 774
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2268
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 621
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 июля 2021
Просмотров: 234
Полагодив каналізацію
– Грошей на заморські курорти не шкода. Але хочеться підтримати українського підприємця, – каже Андрій.Щороку з родиною їздить на ...
понедельник, 19 июля 2021 17:52

Загар без вреда: назвали продукт для защиты от ожогов

  Комментировать
Загар без вреда: назвали продукт для защиты от ожогов
Загар будет ровно ложиться от морковного сока. Фото: rivne.media

Для красивого загара нужно через день пить стакан морковного фреша с ложкой растительного масла. А еще надо заранее смазать кожу скрабом. Он снимет чешуйки - омертвевшие клетки. Можно покупать готовые. Домашний из меда и кофе имеет большие частицы и травмирует кожу.

Об этом рассказала Gazeta.ua Кристина Кочет, столичный дерматолог, косметолог.

"У красивого загара своя цена. Не знаю ни одного дерматолога с шоколадной кожей. Врачи знают, чем чревато солнце. Загорать следует правильно: часов до 10 утра, когда солнце ласковое, и после 16 часов пополудни. Тогда не будет ожогов. Если они уже есть, нельзя мазать кефиром или сметаной. С ними можно занести инфекцию", - пояснила врач.

Ожоги бывают в виде покраснения кожи до появления пузырей. Постепенно они превращаются в пигментные пятна. А еще пребывание на солнце ускоряет старение кожи. Из нее активнее выводится гиалуроновая кислота. Кожа напоминает пергамент и покрывается морщинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голая и босая женщина "загорала" на дороге

Чтобы справиться с ожогами, сначала нужно промыть обожженную кожу холодной проточной водой. Процедуру нужно выполнять до тех пор, пока не перестанет печь и исчезнет дискомфорт. Потом к ожогу приложить пакет с замороженным мясом или овощами, завернутые в полотенце. Кожу обработать средством на основе пантенола - успокаивающая и ранозаживляющая пена.

Перед поездкой на море надо пойти к врачу на осмотр и поинтересоваться, можно ли загорать.

Есть люди, которым загар категорически запрещен. Об этом - далее в статье.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Загар без вреда: назвали продукт для защиты от ожогов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

В московской тюрьме умер украинский политик

Композитор дал последний концерт

Князья разбили половцев на Днепре

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 10594
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 4518
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 Просмотров: 4302
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 4059
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
 Просмотров: 3438
Здоровье
Украинцам представят инновационный препарат от коронавируса
Украинцам представят инновационный препарат от коронавируса Просмотров: 405
Украина поразила показателями заболеваемости Covid-19
Украина поразила показателями заболеваемости Covid-19 Просмотров: 1287
Штамм Delta через месяц-два вытеснит другие разновидности коронавируса
Штамм Delta через месяц-два вытеснит другие разновидности коронавируса Просмотров: 765
ЕС опередил США по проценту Covid-вакцинированных
ЕС опередил США по проценту Covid-вакцинированных Просмотров: 63
Вакцинацию против коронавируса хотят проводить в аптеках
Вакцинацию против коронавируса хотят проводить в аптеках Просмотров: 180
Больше всего комментируют
7
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
2
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
Голосов: 895
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть