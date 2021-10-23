Зачем вакцинироваться тем, кто уже переболел Covid-19

Организм людей, болевших Covid-19, вырабатывает более мощные антитела. Фото: pixabay.com

Гибридный иммунитет, который появляется после Covid-вакцинации у тех, кто уже переболел, эффективнее действует на новые штаммы коронавируса.

К такому выводу пришли ученые из Лаборатории моноклональных антител и Университетского госпиталя Сьена в Италии, сообщает Nature.

"Ученые проанализировали уровень В-клеток памяти у людей, которые вакцинировались после выздоровления от Covid-19, и тех, кто сделал прививку, но не болел. У первых процент нейтрализующих моноклональных антител для каждого из известных штаммов был выше, чем у тех, кто не болел", - говорится в сообщении.

Организм людей, которые болели Covid-19, вырабатывает более мощные и широко нейтрализующие антитела. Согласно другому исследованию, опубликованному Nature 14 октября, вакцинация после болезни вызывает "гибридный супериммунитет", который способен обеспечить надежную защиту против Covid-инфекции.

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За прошедшие сутки, 22 октября, в стране обнаружили 23 229 случаев коронавируса. Среди новых больных 1 777 детей и 438 медработников. Наибольшее количество заражений обнаружили в Днепропетровской (1 832), Львовской (1 754), Одесской (1 499), Харьковской (1 409) и Донецкой (1 230) областях.