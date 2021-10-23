В Украине обнаружили более 23 тыс. больных Covid-19

За прошедшие сутки, 22 октября, в стране обнаружили 23 229 случаев коронавируса.

Среди новых больных 1 777 детей и 438 медработников. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество заражений обнаружили в Днепропетровской (1 832), Львовской (1 754), Одесской (1 499), Харьковской (1 409) и Донецкой (1 230) областях.

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За минувшие сутки болезнь унесла жизни 483 украинцев. Госпитализировали 5 362 человека, выздоровели 8 330 человек.

В Минздраве отмечают, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе - невакцинированные.

21 октября в Украине обнаружили 23 785 новых больных коронавирусом - максимум за все время пандемии. Из них детей - 1 800, медработников - 391.

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок. Они касаются пассажиров железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.