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среда, 18 августа 2021 16:49

Вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере

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Вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере
33 случая проверяют на инфицирование штаммом "Дельта". Фото: Телеканал "Дом"

В Одесской области в украинском детском центре "Молодая гвардия" вспыхнул Covid-19. Подтверждено 33 случая инфицирования штаммом Delta.

Пока точно неизвестно, что это инфицирование именно штаммом Delta. Для подтверждения пробы направили в Киевскую лабораторию, сообщает главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии "Фактам ICTV".

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Проводить тестированием детям на штамм Delta собирались 17 августа. Тогда хотели делать выборочное тестирование тех воспитанников, в которых, кроме экспресс-теста, положительным окажется и ПЦР-тест на Covid-19.

Городские власти планируют развозить детей по домам, которые не контактировали с лагерем "Звездный". Зато воспитанники этого лагеря вместе с обслуживающим персоналом, поварами и техническими работниками 14 дней будут на карантине.

"Дети, которых мы собираемся отправить домой, жили совершенно в других лагерях, помещениях, с другими столовыми, игровыми зонами, не контактировали с теми детьми, которые болеют. Весь лагерь, который заразился, находится в отдельных помещениях, с отдельным питанием. Они будут там 14 дней с момента последнего выявления больного", - говорит Гончаров.

На территории центра развернули медико-санитарную часть для госпитализации детей с легким течением болезни и для тех, кому нужна медицинская помощь на первоначальном этапе.

В Одессе есть две больницы по 200 мест, которые госпитализируют детей с Covid-19.

"В лагере "Звездный" находятся 494 ​​ребенка. То есть если ситуация ухудшится, мест в больницах для оказания квалифицированной медицинской помощи хватит", - добавил Гончаров.

За последние сутки в Украине выявили 1447 новых больных коронавирусом. Из них детей – 104, медработников – 38. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

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