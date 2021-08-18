Коронавирус в Украине: стало больше заражений и смертей

Всего в Украине провели более 11,7 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1447 новых больных коронавирус. Из них детей – 104, медработников – 38.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 268 666 человек. Умерли 53 336 пациентов, из них 40 – за последние сутки. Выздоровели 2 198 220 человек, за последние сутки – 712, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 60 654 тесты на Covid-19. Из них методом ПЦР – 27 053, ИФА – 9171. Также сделали 24 430 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,7 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 181 случай;

Винницкая область - 52 случая;

Волынская область - 13 случаев;

Днепропетровская область - 93 случая;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 17 случаев;

Запорожская область - 51 случай;

Ивано-Франковская область - 23 случая;

Киевская область - 54 случая;

Кировоградская область - 8 случаев;

Луганская область - 65 случаев;

Львовская область - 35 случаев;

Николаевская область - 19 случаев;

Одесская область - 130 случаев;

Полтавская область - 44 случая;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 33 случая;

Тернопольская область - 47 случаев;

Харьковская область - 89 случаев;

Херсонская область - 76 случаев;

Хмельницкая область - 45 случаев;

Черкасская область - 62 случая;

Черновицкая область - 58 случаев;

Черниговская область - 28 случаев.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей. В Мариуполе хотят закрыть рынки и другие заведения сферы обслуживания, если персонал предприятий не пройдет Covid-вакцинацию до конца года.