Врачи объяснили, чем опасна мода на голые лодыжки

Ношение коротких брюк зимой приведет к локальному переохлаждения, а это прямой путь к простудным заболеваниям. Фото: из открытых источников

Ношение в холодное время закатанные или укороченных брюк может стать причиной развития серьезных заболеваний.

Прежде всего, организм переохлаждается. Также голые лодыжки в мороз могут стать причиной проблем с голеностопным суставом, возникновению воспалительных процессов, что является прямым путем к артрозу, сообщает ресурс "Вона".

Хождение с голыми лодыжками зимой может привести к нарушению кровообращения лимфооттока в ногах. Соответственно, к ослаблению иммунитета.

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Мода на укороченные брюки - европейский тренд. Однако в нашей стране совсем другие климатические условия, при которых такая одежда не подходит.

В любом случае, ношение коротких брюк зимой приведет к локальному переохлаждению, а это прямой путь к простудным заболеваниям.

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