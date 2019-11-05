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вторник, 05 ноября 2019 10:12

Врачи объяснили, чем опасна мода на голые лодыжки

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Врачи объяснили, чем опасна мода на голые лодыжки
Ношение коротких брюк зимой приведет к локальному переохлаждения, а это прямой путь к простудным заболеваниям. Фото: из открытых источников

Ношение в холодное время закатанные или укороченных брюк может стать причиной развития серьезных заболеваний.

Прежде всего, организм переохлаждается. Также голые лодыжки в мороз могут стать причиной проблем с голеностопным суставом, возникновению воспалительных процессов, что является прямым путем к артрозу, сообщает ресурс "Вона".

Хождение с голыми лодыжками зимой может привести к нарушению кровообращения лимфооттока в ногах. Соответственно, к ослаблению иммунитета.

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Мода на укороченные брюки - европейский тренд. Однако в нашей стране совсем другие климатические условия, при которых такая одежда не подходит.

В любом случае, ношение коротких брюк зимой приведет к локальному переохлаждению, а это прямой путь к простудным заболеваниям.

Занятия спортом дома набирают все большую популярность. В сети есть множество видеоуроков на любой уровень подготовки и для различных зон.

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Дата
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