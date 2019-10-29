Дома или в зале: где лучше тренироваться

Занятия спортом дома набирают все большую популярность. В сети есть множество видеоуроков, на любой уровень подготовки и для различных зон.

К тому же, это бесплатно. Но у таких занятий спортом есть и масса минусов. Прежде всего, надо построить определенный план действий и поставить конкретные цели, которых хочется достичь.

Домашняя тренировка

Основная масса домашних упражнений - это, как правило, простые, базовые движения. Все зависит от наличия различных тренажеров и гантелей. К сожалению, не все могут позволить себе хорошо оборудовать "домашний" зал, поэтому много полезных упражнений отпадает из-за нехватки оборудования и места.

Автор: FitnessConnectUA Занятия дома экономят деньги и время

К плюсам же можно отнести экономию времени и ресурсов на дорогу. Нашли свободное время для себя и занимайтесь, в любой день, в любое время. Но преградой может стать недостаток мотивации для занятий. Обычно, со временем интерес угасает, и заставить себя заниматься становится настоящей проблемой.

Плюсы занятия дома:

- привычная атмосфера, отсутствие "посторонних" людей;

- это бесплатно;

- экономия времени;

- никто, кроме вас, не сломает "любимый тренажер";

- отсутствие очереди к тренажерам.

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Минусы:

- отсутствие нужных тренажеров;

- отсутствие тренера, вследствие этого не правильное выполнение упражнений;

- не всегда тот, кто может подстраховать;

- бывает сложно заставить себя начать что-то делать (нерабочая атмосфера);

- посещение тренажерного зала;

Но если вы хотите более профессионально подойти к вопросу как сформировать идеальную фигуру, стоит идти в фитнес-центры.

В спортзале есть на кого сравниться и мотивировать себя к желаемому прогрессу. Можно пообщаться с тем, у кого больше опыта и услышать советы. Во-вторых, всегда есть тот, кто подстрахует, а это очень важно для того, чтобы не травмировать себя.

В-третьих, нужная атмосфера и музыка сделают работу более эффективной. Также, в любом тренажерном зале будет достаточно тренажеров на все группы мышц, которые поместить дома нереально и нецелесообразно.

К тому же, многие тренажерные залы имеют собственные магазины спортивного питания, где вас проконсультируют по поводу правильного наращивания мышц или похудения.

Автор: Politeka В зале можно достичь результата быстрее и качественнее

Плюсы занятий в зале:

- большой выбор тренажеров;

- вдохновляющая атмосфера для занятия спортом;

- наличие тренеров для консультирования;

- новые знакомства.

Минусы:

- расходы на дорогу и абонемент;

- нехватка времени на посещение фитнес-центра;

- в спортивных залах часто присутствуют очереди к спортивному инвентарю;

Оба варианта занятий имеют плюсы и минусы, но все же главное не место, где заниматься спортом. Главное - это качественный результат.

Для идеальной фигуры нужно заниматься не всеми видами спорта. Стоит выбрать именно те, которые подходят для женщин.