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четверг, 30 мая 2019 13:34

Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
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Сейби — самый маленький ребенок, выживший в результате ранних родов.
Фото: dailymail.co.uk
Сейби — самый маленький ребенок, выживший в результате ранних родов.
Сейби — самый маленький ребенок, выживший в результате ранних родов.
Сейби — самый маленький ребенок, выживший в результате ранних родов.

В одной из клиник города Сан-Диего штата Калифорния выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка. Девочка появилась на свет с весом 244 г и ростом менее 23 см. Имя ей дали Сейби.

Роды прошли путем кесарева сечения. Назначили его из-за наличия у матери преэклампсии — опасного для жизни осложнения беременности, которое грозит отказом у женщины почек и печени. Пишет известное британское издание Dailymail.

"Это был самый страшный день в моей жизни. Я все время повторяла им, что она не выживет, ведь ей всего 23 недели", — вспоминает мама Сейби.

Врачи не давали утешительных прогнозов, но продолжали бороться за жизнь ребенка.

"Моему мужу сказали, что она не проживет больше часа. Но это время растянулся на 2 часа, которые превратились в день. День в свою очередь превратился в неделю", — рассказывает мать.

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Первые три дня после своего рождения Сейби весила не больше яблока. Состояние ее было тяжелым. Однако девочке удалось избежать осложнений, которые угрожают недоношенным детям. В больнице Сейби провела следующие 5 месяцев своей жизни. Выписали ее здоровой, с весом 2,5 кг.

"Раньше детей, рожденных до 28 недели, мы даже не пытались спасти. Но технологии изменились. Этот случай — настоящее чудо. Не только наши профессиональные навыки помогли, но и большое везенье. Не каждый ребенок с таким весом и такого размера выживает, не имея осложнений", — говорит доктор Возняк, врач Сейби.

Первые 5 лет врачи будут девочку регулярно осматривать. Проверять будут на наличие проблем со зрением, слухом и общим развитием.

По данным Tiniest Babies Registry, до появления на свет Сейби самой маленькой была девочка из Германии, которая весила 252 грамма.

dailymail.co.uk
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