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воскресенье, 21 ноября 2021 04:45

ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости Covid-19 в Европе

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ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости Covid-19 в Европе
К марту может быть зарегистрировано еще 500 000 смертей, если не будут приняты срочные меры. Фото: Pixabay

В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости Covid-19 в Европе. Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупредил, что к марту может быть зарегистрировано еще 500 000 смертей, если не будут приняты срочные меры.

Об этом сообщает BBC. Доктор Клюге отметил, что увеличение количества ношений масок должно существенно помочь.

Заявление было сделано на фоне информации о том, что несколько европейских стран сообщают о рекордно высоком уровне заражения и вводят полный или частичный локдаун.

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Доктор Клюге сказал, что на распространение заболеваемости также влияют такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и преобладание более заразного штамма Дельта.

Он призвал к увеличению вакцинации и реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения, которые помогут противостоять распространению коронавируса.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что через несколько лет в Украине может возрасти количество случаев других болезней, не обнаруженных из-за коронавирусного карантина.

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