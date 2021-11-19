В Украине может увеличиться количество болезней после карантина - Ляшко

Из-за карантина могут не обнаруживать другие болезни. Фото: Pexels

Через несколько лет в Украине может возрасти количество случаев других болезней, не обнаруженных из-за коронавирусного карантина.

В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укрінформ".

"Мы разрешили проводить профилактические медицинские осмотры, поскольку эпидемия Covid-19 оказывает значительное влияние и на другие болезни. Это инфекционные болезни, онкологические, туберкулез и другие болезни, которые из-за пандемии у нас могут быть недовыявленными. Поэтому система здравоохранения готовится к тому, что у нас значительно увеличится лет через три-пять количество других заболеваний, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях. Их будет гораздо труднее вылечить и гораздо дороже для экономики страны", - сказал Ляшко.

Медосмотры определенных контингентов работников проводят за счет работодателей, поэтому педагоги не должны платить за его прохождение.

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Руководители учреждений здравоохранения должны четко спланировать медосмотры и определить отдельные дни и часы для них.

Регионы Украины смогут начать выходить из красной зоны карантина на следующей неделе. Такой прогноз обнародовал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в ряде областей уменьшился процент заболеваемости Covid-19, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом.