ВОЗ анонсирует первые вакцины от COVAX в феврале

Первые транши вакцин от COVAX будут в феврале. Фото: pixabay

Мировой механизм по распределению вакцин COVAX на 2021-2022 годы зарезервировал 2 млрд доз препарата, чтобы распределить его среди стран.

В феврале механизм должен начать первые поставки вакцин, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус.

По его словам, уже зарезервировали вакцину от 5 производителей, что поможет 2021 года поставить более 1 млрд доз. Остальные рассчитывают распределить 2022-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украине пророчат массовую вакцинацию не раньше 2023-го

Глава ВОЗ отмечает, что в мире надо приложить совместные усилия, чтобы преодолеть логистические и административные проблемы, которые мешают эффективному и безопасному обеспечению вакцинами. Также существуют имеющиеся и возможные риски несправедливого распределения вакцин и доступа к ним, включая повышение цен на препараты.

"Мы призываем все страны, которые имеют двусторонние контракты и контролируют поставки вакцин, быть прозрачными с COVAX по этим контрактам в отношении цен и сроков поставки", - заявил генсек ВОЗ.

Половина украинцев в этом году до весны переболеют коронавирусом или инфицируются. Это может означать то, что вакцинация в нашем государстве не потребуется, заявил иммунолог Андрей Волянский. В то же время медик считает вполне вероятным начало платной вакцинации в Украине в марте-апреле.