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среда, 27 января 2021 10:17

Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия

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Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
Медик считает вполне вероятным начало платной вакцинации в Украине в марте-апреле. Фото: pixabay

Половина украинцев в этом году до весны переболеют коронавирусом или инфицируются.

Это может означать то, что вакцинация в нашем государстве не потребуется, заявил иммунолог Андрей Волянский в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, что до марта-апреля это будет 50 процентов. Повторные заболевания - это исключительные случаи. Вакцинация тех, кто переболел, - сложный вопрос. Потому что есть разные мнения, в том числе то, что эта вакцинация может быть опасна. И в этой ситуации Украина даже в лучшем положении, потому что мы пока не вакцинируем, можем посмотреть на результаты вакцинации в других странах", - сказал он.

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В то же время медик считает вполне вероятным начало платной вакцинации в Украине в марте-апреле.

"Уже весной страны закончат вакцинировать всех граждан. И появятся излишки вакцины. Тогда она будет уже в Украине совершенно свободно на платной и на бесплатной основе", - добавил иммунолог.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что 2021 года вакцин от коронавируса хватит всем, кто захочет сделать прививку. Уже разработан план создания 500 мобильных бригад и 4 тыс. пунктов вакцинации.

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