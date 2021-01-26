Вакцин от коронавируса хватит для всех -Шмыгаль

Украина готовится к вакцинации. Фото: REUTERS

В 2021 году вакцин от коронавируса хватит всем, кто захочет сделать прививку.

"Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже больше, чем более 30 миллионов вакцин - фактически на подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинации в Украине в соответствии с национальным четким планом, будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он сообщил, что уже разработан план создания 500 мобильных бригад и 4 тысяч пунктов вакцинации.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз. 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.