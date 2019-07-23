Водный баланс: сколько жидкости нужно пить взрослому человеку каждый день

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2205
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 666
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1108
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1584
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5589
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 7659
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3231
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17011
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3330
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 594
Фото
Все фото
6
8
7
5
4
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Видео
Все видео
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 855
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2214
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2781
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 801
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 12:44

Водный баланс: сколько жидкости нужно пить взрослому человеку каждый день

  Комментировать
Водный баланс: сколько жидкости нужно пить взрослому человеку каждый день
Известно, сколько воды нужно пить взрослому человеку в день. Фото: www.pinterest.com

Сколько нужно пить воды в день? Необходимо помнить, что потребность в воде зависит от индивидуальных особенностей, уровня физической активности, температуры окружающей среды и климатических условий.

Точной формулы не существует, но можно подсчитать количество воды, которую нужно пить каждый день.

Вода помогает выводить токсины, снижает риск инфекционных заболеваний, регулирует температуру тела, защищает ткани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно пить алкоголь во время похудения

Пить только воду недостаточно, необходимо употреблять пищу, которая содержит большое количество жидкости.

Ориентировочное количество воды для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель составит 2800 - 3000 мл/день. Это не только вода, но и жидкость, которую мы получаем с пищей.

Много фруктов и овощей содержат воду. Например, в арбузах и шпинате примерно 90% жидкости.

Изотонические напитки следует употреблять только тогда, когда вы интенсивно занимаетесь спортом. Эти напитки помогают заполнить электролиты, потерянные при потливости, а также сахар, который необходим в качестве энергии при длительных тренировках.

70% человеческого тела состоит из воды. Если приучить себя выпивать натощак после сна один стакан воды, то можно избавиться от многих проблем. При недостатке жидкости могут начаться проблемы с сердцем, артрит, стенокардия, геморрой, ожирение и другие неприятные болячки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водный баланс: сколько жидкости нужно пить взрослому человеку каждый день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Космонавты увидели таинственные явления на Венере

Запретили иностранную музыку

Умер автор первого украинского словаря

"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 42986
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 40716
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 35330
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 5 Просмотров: 35298
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 35093
Здоровье
Назвали даты магнитных бурь в августе
Назвали даты магнитных бурь в августе Просмотров: 657
Как похудеть, не соблюдая режим и диеты
Как похудеть, не соблюдая режим и диеты Просмотров: 6255
ТОП-10 продуктов, которые улучшают обмен веществ
ТОП-10 продуктов, которые улучшают обмен веществ Просмотров: 126
Какие напитки поддерживают здоровье сердца
Какие напитки поддерживают здоровье сердца Просмотров: 1737
Чем лечить солнечные ожоги
Чем лечить солнечные ожоги Просмотров: 378
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
3
СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн
Голосов: 379
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua