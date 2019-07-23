Водный баланс: сколько жидкости нужно пить взрослому человеку каждый день

Известно, сколько воды нужно пить взрослому человеку в день. Фото: www.pinterest.com

Сколько нужно пить воды в день? Необходимо помнить, что потребность в воде зависит от индивидуальных особенностей, уровня физической активности, температуры окружающей среды и климатических условий.

Точной формулы не существует, но можно подсчитать количество воды, которую нужно пить каждый день.

Вода помогает выводить токсины, снижает риск инфекционных заболеваний, регулирует температуру тела, защищает ткани.

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Пить только воду недостаточно, необходимо употреблять пищу, которая содержит большое количество жидкости.

Ориентировочное количество воды для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель составит 2800 - 3000 мл/день. Это не только вода, но и жидкость, которую мы получаем с пищей.

Много фруктов и овощей содержат воду. Например, в арбузах и шпинате примерно 90% жидкости.

Изотонические напитки следует употреблять только тогда, когда вы интенсивно занимаетесь спортом. Эти напитки помогают заполнить электролиты, потерянные при потливости, а также сахар, который необходим в качестве энергии при длительных тренировках.

70% человеческого тела состоит из воды. Если приучить себя выпивать натощак после сна один стакан воды, то можно избавиться от многих проблем. При недостатке жидкости могут начаться проблемы с сердцем, артрит, стенокардия, геморрой, ожирение и другие неприятные болячки.