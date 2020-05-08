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пятница, 08 мая 2020 17:43

Во Львове определились с открытием салонов красоты и парикмахерских

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Во Львове определились с открытием салонов красоты и парикмахерских
Во Львове решили, будут ли открывать салоны красоты. Фото: pixabay.com

Во Львове из-за стремительного увеличения числа больных коронавирусом решили не открывать с 11 мая салоны красоты и парикмахерские.

Как заявил на брифинге городской председатель Андрей Садовый, такое решение городские власти приняли после консультаций с эпидемиологами.

В то же время львовянам позволят гулять в парках и скверах, а также посещать спортивные площадки для индивидуальных занятий спортом.

Музеи и библиотеки будут закрыты. Откроют лишь Лычаковское кладбище для посетителей и музей "Шевченковский гай" под открытым небом.

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С 11 мая заработают книжные и непродовольственные магазины, откроются летние террасы кафе и рестораны, но с соблюдением санитарных норм.

Под запретом вместе с парикмахерскими и салонами красоты оказалось маникюрные кабинеты и магазины одежды и обуви.

Не откроют также и визовые центры.

Решение об открытии данных объектов львовская власть будет принимать 12 мая после анализа эпидемиологической ситуации.

Во Львовской области зарегистрировали вспышку коронавируса - здесь несколько дней подряд возрастало число больных.

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Дата
08
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