Во Львове определились с открытием салонов красоты и парикмахерских

Во Львове из-за стремительного увеличения числа больных коронавирусом решили не открывать с 11 мая салоны красоты и парикмахерские.
Как заявил на брифинге городской председатель Андрей Садовый, такое решение городские власти приняли после консультаций с эпидемиологами.
В то же время львовянам позволят гулять в парках и скверах, а также посещать спортивные площадки для индивидуальных занятий спортом.
Музеи и библиотеки будут закрыты. Откроют лишь Лычаковское кладбище для посетителей и музей "Шевченковский гай" под открытым небом.
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С 11 мая заработают книжные и непродовольственные магазины, откроются летние террасы кафе и рестораны, но с соблюдением санитарных норм.
Под запретом вместе с парикмахерскими и салонами красоты оказалось маникюрные кабинеты и магазины одежды и обуви.
Не откроют также и визовые центры.
Решение об открытии данных объектов львовская власть будет принимать 12 мая после анализа эпидемиологической ситуации.
Во Львовской области зарегистрировали вспышку коронавируса - здесь несколько дней подряд возрастало число больных.
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