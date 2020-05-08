Во Львове вспышка коронавируса - мэр собирает штаб

На Львовщине растет количество больных. Фото: ЛГС

Во Львовской обл. в сутки 65 человек заразились коронавирусом.

Количество больных третий день растет, сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый в Telegram.

В городе собирают штаб быстрого реагирования. Садовый пообещал озвучить дальнейшие шаги после заседания штаба.

"+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (с 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования", - написал Садовый.

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Всего во Львове и области подтверждено 660 случаев инфицирования коронавирусом.

По состоянию на утро 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 случаев коронавируса. Из них 361 летальных. Выздоровели - 2706. За сутки обнаружили 504 новых случая, сообщает Минздрав.