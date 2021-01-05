Вакцинацию от Covid-19 проводят в 33 странах мира

Всего в мире уже сделали более 13 млн инъекций вакцины против коронавируса. Фото: Nataliya Vaitkevich: Pexels

5 декабря 2020 года Россия 1-й в мире объявила о массовой вакцинации от коронавируса препаратом Гам-КОВИД-Вак Sputnik V, что разработан Научным центром им. Гамалеи.

8 декабря Великобритания начала прививать наиболее уязвимые группы населения вакциной Pfizer. 1-м ее ввели 82-летнему Брайану Пинкеру. 30 декабря для экстренного использования одобрили и препарат AstraZeneca. Британское правительство заказал 100 млн доз этой вакцины.

В США начали вакцинацию 14 декабря. Для этого выбрали препарат BNT162b2. В этот же день вакцину получила и Канада. ЕС приступил к этому 27 декабря. Венгрия и Германия сделали первые вакцинации 26 декабря.

В Китае используют минимум 3 вакцины собственного производства: 2 от государственной национальной группы Biotec - CNBG, 1 - Sinovac Biotech. Последнюю используют в частности в Турции и Бразилии.

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Всего в мире уже сделали более 13 млн инъекций вакцины против коронавируса. Кампании по вакцинации начались в 33 государствах.

Украинцев будут вакцинировать в 4 этапа:

- январь-апрель 2021 года - люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, которые выполняют критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

- апрель-июнь 2021-го - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и предоставляющих медицинские услуги;

- июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

- сентябрь 2021 года - март 2022-го - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

"Вакцинация может затянуться на более чем 2 года. Бюджет на следующий год - позорный для медицины (159 миллиардов гривен, а Минздрав просило 296 миллиардов гривен - ГПУ), это бюджет продолжения ее разрушения. Если президент подпишет его, слово должна сказать улица. Иначе Украина будет обречена на вымирание", - говорит Олег Мусий, медицинский директор DocRadar, министр здравоохранения 2014 года.

Вакцинировать будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации. Государство ожидает, что в рамках программы COVAX за деньги международных партнеров и правительств других стран Украина получит около 8 млн доз.

В Болгарии зафиксировали 4 случая побочных реакций после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.