В Болгарии зафиксировали побочные эффекты у граждан, привитых вакциной Pfizer/BioNTech

В Болгарии зафиксировали 4 случая побочных реакций после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.
Об этом рассказал руководитель Исполнительного агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кириллов, сообщило "Радио Болгария".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Евросоюзе началась вакцинация против коронавируса
По словам мужчины, в стране провели 5 тыс. прививок. В 4 граждан появились побочные эффекты после вакцинации.
"Они проявляются в виде боли, головокружения в течение примерно 15 минут, болезненности в месте укола и повышения температуры в течение нескольких часов, которые впоследствии прошли", - сообщил Кириллов.
Массовая вакцинация на территории Болгарии началась 27 декабря 2020 года.
Министерство иностранных дел Болгарии сообщило Европейский Союз, что не может поддержать предложенные ЕС рамки для начала переговоров с Северной Македонией.
Комментарии