В Болгарии зафиксировали побочные эффекты у граждан, привитых вакциной Pfizer/BioNTech

У граждан Болгарии появились побочные эффекты после прививки виж коронавируса. Фото: dw.com

В Болгарии зафиксировали 4 случая побочных реакций после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

Об этом рассказал руководитель Исполнительного агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кириллов, сообщило "Радио Болгария".

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По словам мужчины, в стране провели 5 тыс. прививок. В 4 граждан появились побочные эффекты после вакцинации.

"Они проявляются в виде боли, головокружения в течение примерно 15 минут, болезненности в месте укола и повышения температуры в течение нескольких часов, которые впоследствии прошли", - сообщил Кириллов.

Массовая вакцинация на территории Болгарии началась 27 декабря 2020 года.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило Европейский Союз, что не может поддержать предложенные ЕС рамки для начала переговоров с Северной Македонией.