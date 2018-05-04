Вакцинация в Украине: календарь прививок планируют изменить

В Украине хотят повысить уровень вакцинации. Фото: відкриті джерела

Министерство здравоохранения опубликовало проект изменений в календарь прививок. Пока он на обсуждении. Нововведениями хотят одновременно сэкономить деньги и повысить уровень вакцинации. Изменения коснутся вакцинации детей.

Об этом пишет "Сегодня"

Что предлагают изменить

Минздрав хочет перенести вторую дозу прививания против гепатита В с первого на второй месяц. Это позволит использовать комбинированную вакцину против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции и гепатита В.

Закупать комбинированную вакцину против нескольких инфекций дешевле, чем ту, которая борется только с одной. Поэтому чиновники предлагают объединить иммунизацию против гепатита В с прививанием против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

Кроме экономии, комбинированные вакцины имеют и другие выгоды. Например, в больницах будет меньше очередей, дети будут получать меньшую нагрузку на организм и стресс от прививания.

Еще одно предложение – отменить повторную прививку против туберкулеза в семь лет. Это одна из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Все эти изменения Минздрав вынес на обсуждение.

Что думают врачи

Комбинированные вакцины никак не повлияют на качество прививания, говорит главный врач сети детских клиник "Добробут" Алексей Рыков. Такие вакцины даже безопасней.

"Во-первых, уменьшается риск нежелательных явлений, связанных с дополнительными компонентами вакцины, уменьшается количество посещений врача, и, в конце концов – уменьшается количество уколов ребенку. Эффективность комбинированных вакцин не отличается от моновакцин, поэтому их много лет используют во всем мире", – говорит он.

С практической точки зрения, предложенные изменения уменьшат количество инъекций и улучшат охват детей прививками. Ребенок получит защиту от тех же инфекций при уменьшении числа уколов и визитов в поликлинику, добавляет глава правления организации "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков.

А вот ревакцинация в семь лет против туберкулеза – низкоэффективна.

"Особенность вакцины в том, что она не защищает от инфицирования, а защищает от тяжелых форм инфекции, это более актуально для детей первых лет жизни. БЦЖ в более старшем возрасте не имеет высокой эффективности", – поясняет врач.

Вместо повторной вакцинации против туберкулеза нужно сосредоточиться на современной диагностике болезни, отмечает Бадиков.

Но сам календарь можно дополнить, считает Рыков. Например, желательно было бы добавить в календарь прививки от ротавирусной, пневмококковой, менингококковой инфекций, ветряной оспы. Добавить ревакцинацию от коклюша в 6 лет и для взрослых.

Как прививаться взрослым

Пожизненный иммунитет формируется только после некоторых прививок, например, против кори, паротита, краснухи. Иммунитет против дифтерии, столбняка и коклюша сохраняется в течение 7-10 лет. Первая ревакцинация для профилактики последних заболеваний у взрослых должна пройти в 26 лет. Затем повторяться каждые 10 лет. В некоторых странах взрослых также вакцинируют против коклюша – в Украине это происходит по эпидемиологической ситуации. Личный календарь прививок для каждого человека составляет и контролирует врач-иммунолог или терапевт по месту жительства.

Прежде чем сделать прививку, врач должен изучить медкарту, измерить температуру и провести общий осмотр. Доктор также предоставит пациенту форму согласия для проведения вакцинации. Заполненный документ остается в медицинском учреждении.

Кроме того, врач должен сообщить о:

• возможных реакциях на вакцину и сроках, во время которых они могут возникнуть;

• симптомах, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью;

• дозировке и о том, какое именно жаропонижающее можно принимать;

• когда необходимо сделать следующие прививки.

Украина впервые за семь лет обеспечена всеми вакцинами, заявила замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Охват плановыми прививками против кори в 2017 году увеличился более чем вдвое и превысил 90%. Но уровень вакцинации от дифтерии, коклюша и столбняка критически низкий. По данным Центра общественного здоровья, в прошлом году только половину украинских детей 18 месяцев вакцинировали от дифтерии, столбняка и коклюша, и меньше половины взрослых прошли плановую ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Против полиомиелита привито 75%, против гепатита В – 50% детей.

Вакцины закупаются за бюджетные средства и предоставляются пациентам бесплатно.

Как определить качество вакцины

Родители и врачи сами могут проверить качество вакцины. На каждом флаконе есть термоиндикаторы, они позволяют определить, правильно ли хранилась вакцина до ее использования.

"На крышечке есть белый квадрат – это термоиндикатор. Он показывает, было ли повышение температуры. Вакцина против кори боится высоких температур. Если ее неправильно хранили – квадратик меняет свой цвет, и ее больше нельзя использовать", – рассказывает главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

Еще один индикатор серого цвета прикреплен к флакончику. Он показывает, замораживали ли вакцину. Если да, то он меняет свой цвет.

Вакцины дают эффективность 98%, отмечает Лапий. Те 2% для которых вакцина не сработала, должны быть защищены за счет 98%, которые привились.

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По заказу Министерства здравоохранения Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществил поставку новой партии вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК). В Украину прибыли 800 тыс. доз.