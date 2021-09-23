"Вакцина от Covid-19 является добровольной, но не для всех" - медицинский адвокат

Решение об обязательной вакцинации является законным. Фото: pixabay.com

Решение властей об обязательной прививке от Covid-19 законное, если постановление Кабинета министров будет регламентировать и вводить обязательную вакцинацию для соответствующей категории профессий.

Законом о защите от инфекционных заболеваний предполагается, что именно орган исполнительной власти может определять, какие профессии в обязательном порядке должны быть вакцинированы для обеспечения противэпидемиологических норм, рассказал Gazeta.ua медицинский адвокат Александр Гришаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина - в желтой зоне: что нужно знать

"Это будет логический и законный путь. Конституция Украины и другие законы определяют, что вакцинация от коронавируса является добровольною для всех. Однако для соответствующих профессий она будет обязательною".

Такое решение приняли в связи с тем, что Украина находится в карантине и эпидемиологическая ситуация ухудшается.

"Европейский суд по правам человека весной этого года сообщил, что обязательные прививки не является нарушением прав человека. Это является требованием на пути к обеспечению и предубеждению общества. Это решение касалось вакцин, которые проводят по графику", - добавил Гришаков.

В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для чиновников и работников образования. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 сентября.