В выходные и праздники не будут останавливать вакцинацию

Военные должны получить прививку одни из первых. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский призвал проводить вакцинацию планово и не останавливать ее на выходные и праздники.

На селекторном совещании он требовал четкого плана от правительства. Также Зеленский отметил, что переговоры по ускоренной поставке препаратов должны продолжаться, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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"Наши военные должны получить прививку одни из первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. А значит, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", - сказал Зеленский.

Записаться на прививку можно будет на информационном портале по вопросам вакцинации против коронавируса, в приложении и на портале "Дия" или зарегистрироваться через контакт-центр Министерства здравоохранения.