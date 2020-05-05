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вторник, 05 мая 2020 16:29

В Украину передали партию препарата для лечения Covid-19

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В Украину передали партию препарата для лечения Covid-19
Правительство Индии передало Украине партию препарата с гидроксихлорохином. Фото: пресс служба МИД

Правительство Индии передало Украине партию препарата с гидроксихлорохином для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19.

5 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от посла Республики Индия Партха Сатпатхи 30 тыс. таблеток препарата с гидроксихлорохином - сообщает пресс-служба Минздрава. Министерство здравоохранения Украины распределит лекарства среди медицинских учреждений.

"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам", - говорит Дмитрий Кулеба.

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Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что результаты исследования пробного лекарственного средства против коронавируса "Ремдесивир" принесли "достаточно хорошие новости".

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Дата
05
мая

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