В украинских заробитчан обнаружили коронавирус

Из 170 украинских сезонных работников, во вторник прибыли в Таллинн, в трех обнаружили коронавирус. Фото: pixabay

Вчера в Эстонию чартером прибыли сезонные работники.

В трех из них обнаружили коронавирус, сообщает эстонский ERR со ссылкой на и.о. генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, передает "Європейська правда".

По ее словам, из 170 украинских сезонных работников, которие во вторник прибыли в Таллинн спецрейсом, организованным Торгово-сельскохозяйственной палатой, в трех обнаружили коронавирус.

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Украинцы сдали тест в аэропорту сразу по прибытии, в трех результат оказался положительным. В дополнение к тесту, следующие 14 дней украинские работники будут оставаться на карантине, после чего снова сдадут тест. Все расходы, связанные с перелетом, тестами и пребыванием на карантине, платят работодатели.

Грузия открыла границы для иностранцев, которые готовы работать удаленно. Однако выехать разрешено при условии, что останетесь там не меньше, чем на 6 месяцев. Министр экономики Грузии Натия Турнаво уже объявила о проекте для поддержки местного бизнеса и заявила о "благополучной" ситуации с коронавирусом в стране.