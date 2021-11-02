В Украине за сутки Covid-19 убил 700 больных

За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине обнаружили 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество случаев недуга за прошлые сутки зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и Киеве (1738).
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 955 693 человека, из них 2 454 737 выздоровели, умерли 68 727.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1738 случаев;
Винницкая область – 342 случая;
Волынская область – 640 случаев;
Днепропетровская область – 1621 случай;
Донецкая область – 741 случай;
Житомирская область – 225 случаев;
Закарпатская область – 269 случаев;
Запорожская область – 1341 случай;
Ивано-Франковская область – 296 случаев;
Киевская область – 810 случаев;
Кировоградская область – 74 случая;
Луганская область – 431 случай;
Львовская область – 1104 случая;
Николаевская область – 710 случаев;
Одесская область – 1908 случаев;
Полтавская область – 1065 случаев;
Ровенская область – 757 случаев;
Сумская область – 570 случаев;
Тернопольская область – 497 случаев;
Харьковская область – 1337 случаев;
Херсонская область – 795 случаев;
Хмельницкая область – 446 случаев;
Черкасская область – 742 случая;
Черновицкая область – 649 случаев;
Черниговская область – 347 случаев.
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В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей непривитых - 97%, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.
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