В Украине за сутки Covid-19 убил 700 больных

Почти 20 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине обнаружили 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество случаев недуга за прошлые сутки зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и Киеве (1738).

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 955 693 человека, из них 2 454 737 выздоровели, умерли 68 727.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1738 случаев;

Винницкая область – 342 случая;

Волынская область – 640 случаев;

Днепропетровская область – 1621 случай;

Донецкая область – 741 случай;

Житомирская область – 225 случаев;

Закарпатская область – 269 случаев;

Запорожская область – 1341 случай;

Ивано-Франковская область – 296 случаев;

Киевская область – 810 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 431 случай;

Львовская область – 1104 случая;

Николаевская область – 710 случаев;

Одесская область – 1908 случаев;

Полтавская область – 1065 случаев;

Ровенская область – 757 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 497 случаев;

Харьковская область – 1337 случаев;

Херсонская область – 795 случаев;

Хмельницкая область – 446 случаев;

Черкасская область – 742 случая;

Черновицкая область – 649 случаев;

Черниговская область – 347 случаев.

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В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей непривитых - 97%, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.