В Украине за сутки Covid-19 убил 700 больных

 
Ексклюзивы
1/5
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 2070
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2799
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 729
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 6976
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 945
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2079
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2052
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
3 Просмотров: 4716
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 3042
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
9
5
6
2
5
В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди &quot;километровые&quot;
В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди "километровые"
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Новорожденной пересадили сердце животного
Новорожденной пересадили сердце животного
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 4347
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3870
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1089
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 990
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
01 ноября 2021
Просмотров: 378
Можу вибирати
"Шукаю чесних і розумних працівників. Немотивованих і лінивих не беру принципово", – пише в оголошенні знайомий Петро. Набирає людей у свою ...
вторник, 02 ноября 2021 08:27

В Украине за сутки Covid-19 убил 700 больных

  Комментировать
В Украине за сутки Covid-19 убил 700 больных
Почти 20 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине обнаружили 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество случаев недуга за прошлые сутки зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и Киеве (1738).

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 955 693 человека, из них 2 454 737 выздоровели, умерли 68 727.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1738 случаев;
Винницкая область – 342 случая;
Волынская область – 640 случаев;
Днепропетровская область – 1621 случай;
Донецкая область – 741 случай;
Житомирская область – 225 случаев;
Закарпатская область – 269 случаев;
Запорожская область – 1341 случай;
Ивано-Франковская область – 296 случаев;
Киевская область – 810 случаев;
Кировоградская область – 74 случая;
Луганская область – 431 случай;
Львовская область – 1104 случая;
Николаевская область – 710 случаев;
Одесская область – 1908 случаев;
Полтавская область – 1065 случаев;
Ровенская область – 757 случаев;
Сумская область – 570 случаев;
Тернопольская область – 497 случаев;
Харьковская область – 1337 случаев;
Херсонская область – 795 случаев;
Хмельницкая область – 446 случаев;
Черкасская область – 742 случая;
Черновицкая область – 649 случаев;
Черниговская область – 347 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как долго в Киеве может длиться усиленный карантин

В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей непривитых - 97%, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине за сутки Covid-19 убил 700 больных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

Самое читаемое
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 33770
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 16119
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 7578
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 6985
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена Просмотров: 5913
Здоровье
В Австралии испытывают Covid-вакцину в форме пластыря
В Австралии испытывают Covid-вакцину в форме пластыря Просмотров: 162
Во фракции Зеленского появились антиваксы
Во фракции Зеленского появились антиваксы Просмотров: 666
В "Дії" началось бета-тестирование цифровых ПЦР-тестовм
В "Дії" началось бета-тестирование цифровых ПЦР-тестовм Просмотров: 252
Врач рассказала, почему не следует злоупотреблять сыром
Врач рассказала, почему не следует злоупотреблять сыром Просмотров: 99
Мозговой имплант вернул зрение 60-летней женщине
Мозговой имплант вернул зрение 60-летней женщине Просмотров: 18
Больше всего комментируют
5
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
4
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
2
Туристам из США советуют избегать поездок в Россию
Голосов: 1056
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть