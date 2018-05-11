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пятница, 11 мая 2018 14:09

В Украине продолжается эпидемия туберкулеза - эксперт

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В Украине продолжается эпидемия туберкулеза - эксперт
В этом году правительство выделило 650 млн грн на лечение больных турбекулезом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает второе место в мире по распространенности турбекулеза. Ежегодно выявляют до 40 тыс. новых больных. Около 5 тыс. человек умирают от различных форм туберкулеза.

"В Украине продолжается эпидемия туберкулеза. Каждые 20 минут от него умирает один человек. Каждый пятый больной в мире приходится на Украину", - рассказал эксперт Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Огтай Гозалов, пишет uacrisis.org

Почти 20% случаев туберкулеза в Украине остаются не обследованными вовремя.

В течение последних 10 лет опасным стало сочетание туберкулеза с ВИЧ-инфекцией. Каждый пятый больной туберкулезом является ВИЧ-инфицированным. Количество случаев одновременного заражения ВИЧ и туберкулезом в Украине сегодня растет.

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В зоне риска находится каждый. Это не зависит от социального положения, условий проживания, работы. Риск подхватить туберкулезную палочку есть везде: в общественном транспорте, на улице, в театре, на рынке или в кафе.

Для профилактики турбекульоза эпидемиологи лабораторного центра рекомендуют:

- полноценно питаться,

- избавиться от вредных привычек,

- вести здоровый образ жизни,

- чаще бывать на свежем воздухе,

- своевременно проходить медицинские осмотры и профилактические прививки.

Главными признаками болезни являются:

- кашель более 10 дней,

- беспричинное похудание,

- быстрая утомляемость,

- потеря аппетита,

- постоянная ночная потливость,

- незначительное повышение температуры.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Ольги Стефанишиной, в Украине снизились темпы заболеваемости туберкулезом.

"По данным Центра медицинской статистики за 2017 год уровень заболеваемости туберкулезом упал на 5,5%. Это хороший показатель, но недостаточный для того, чтобы преодолеть эпидемию", - рассказала Стефанишина.

В этом году правительство выделило 650 млн грн на лечение больных турбекулезом.

По словам Стефанишиной, в Украине зарегистрируют новейший препарат для лечения тяжелых форм туберкулеза. Он будет доступен и будет финансироваться за счет государственных средств.

"Минздрав с Центром общественного здоровья вводит современные методы диагностики. В учреждениях здравоохранения находятся более 60 современных аппаратов. Они диагностируют туберкулез в течение 2-4 часов после обращения в лечебное учреждение", - рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

В Украине устанавливают диагноз "туберкулез" за 4 часа после специального теста. Лечение бесплатное и доступное для всех. Наиболее пораженный болезнью регион - Донбасс.

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