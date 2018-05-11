В Украине продолжается эпидемия туберкулеза - эксперт

По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает второе место в мире по распространенности турбекулеза. Ежегодно выявляют до 40 тыс. новых больных. Около 5 тыс. человек умирают от различных форм туберкулеза.
"В Украине продолжается эпидемия туберкулеза. Каждые 20 минут от него умирает один человек. Каждый пятый больной в мире приходится на Украину", - рассказал эксперт Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Огтай Гозалов, пишет uacrisis.org
Почти 20% случаев туберкулеза в Украине остаются не обследованными вовремя.
В течение последних 10 лет опасным стало сочетание туберкулеза с ВИЧ-инфекцией. Каждый пятый больной туберкулезом является ВИЧ-инфицированным. Количество случаев одновременного заражения ВИЧ и туберкулезом в Украине сегодня растет.
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В зоне риска находится каждый. Это не зависит от социального положения, условий проживания, работы. Риск подхватить туберкулезную палочку есть везде: в общественном транспорте, на улице, в театре, на рынке или в кафе.
Для профилактики турбекульоза эпидемиологи лабораторного центра рекомендуют:
- полноценно питаться,
- избавиться от вредных привычек,
- вести здоровый образ жизни,
- чаще бывать на свежем воздухе,
- своевременно проходить медицинские осмотры и профилактические прививки.
Главными признаками болезни являются:
- кашель более 10 дней,
- беспричинное похудание,
- быстрая утомляемость,
- потеря аппетита,
- постоянная ночная потливость,
- незначительное повышение температуры.
По словам заместителя министра здравоохранения Украины Ольги Стефанишиной, в Украине снизились темпы заболеваемости туберкулезом.
"По данным Центра медицинской статистики за 2017 год уровень заболеваемости туберкулезом упал на 5,5%. Это хороший показатель, но недостаточный для того, чтобы преодолеть эпидемию", - рассказала Стефанишина.
В этом году правительство выделило 650 млн грн на лечение больных турбекулезом.
По словам Стефанишиной, в Украине зарегистрируют новейший препарат для лечения тяжелых форм туберкулеза. Он будет доступен и будет финансироваться за счет государственных средств.
"Минздрав с Центром общественного здоровья вводит современные методы диагностики. В учреждениях здравоохранения находятся более 60 современных аппаратов. Они диагностируют туберкулез в течение 2-4 часов после обращения в лечебное учреждение", - рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.
В Украине устанавливают диагноз "туберкулез" за 4 часа после специального теста. Лечение бесплатное и доступное для всех. Наиболее пораженный болезнью регион - Донбасс.
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