В Украине почти прошли регистрацию лекарства от Covid-19

Молнупиравир зарегистрируют в Украине. Фото: Reuters

На следующей неделе в Украине зарегистрируют препарат прямого действия, помогающий при коронавирусе, Молнупиравир.

Поставки лекарств ожидаются до 10 дней, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет НВ.

"Антивирусный препарат прямого действия против коронавируса Молнупиравир, который зашел на регистрацию, скоро будет в Украине", - сказал Ляшко.

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"Снабжение в страну, передача больницам для амбулаторного лечения, поскольку этот препарат препятствует переходу заболевания в более тяжелую форму", - добавил министр.

Заболеваемость Covid-19 во время нынешней волны будет вдвое большей против волны, которая длилась в октябре-ноябре 2021 года. Однако количество госпитализаций и смертей уменьшится, прогнозируют в Минздраве.