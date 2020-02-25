В Украине госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

Пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус. Фото: volynnews

Женщину, недавно вернувшуюся из Италии, госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы Черновиц.

Ее проверяют на возможный коронавирус, об этом рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает "Укрінформ".

"В Черновицкую областную клиническую больницу, в инфекционное отделение, госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - сказала Полищук.

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По ее словам, пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус.

Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

У мужчины из села Дедово Береговского района Закарпатья, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагностировали бронхит. В Закарпатской ОГА рассказали, что, по словам врачей, ни в анамнезе, ни в симптомах коронавируса нет.