Закарпатцу с подозрением на коронавирус установили диагноз

Больному сделали все анализы для проверки и обнаружили бронхит. Фото: expert

У мужчины из села Дедово Береговского района Закарпатья, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагностировали бронхит.

В Закарпатской ОГА рассказали, что, по словам врачей, ни в анамнезе, ни в симптомах коронавируса нет, пишет "Обозреватель".

"Но поскольку сейчас в области паника из-за этой болезни, то его сразу же госпитализировали и взяли все анализы. Материалы отправили в Киев, ждем окончательных результатов. Но волноваться не стоит, у него только бронхит", - заверили в ОГА.

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Больному сделали все анализы для проверки и обнаружили бронхит. К тому же китаец, с которым он общался, последний раз был на родине в декабре.

Сейчас житель Дедового находится в больнице вместе с женой. Их поместили в один бокс и ждут результатов тестов.

"Мужчину госпитализировали 24 февраля, и на самом деле уже 10 дней, как продолжаются клинические проявления, повышенная температура, но не так, как обычно происходит при инфицировании новым коронавирусом человека", - сказал на брифинге в Новых Санжарах на Полтавщине исполняющий обязанности генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Игорь Кузин.

По словам представителя МОЗ, после клинического обследования и проведения физиологического обследования установили, что этот случай не подпадает под клиническое проявление коронавируса.

С сегодняшнего дня на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Тиса", начали проведение температурного скриннинга граждан, едущих в Украину. Для этого пограничников обеспечили необходимыми приборами для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты.