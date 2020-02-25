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вторник, 25 февраля 2020 13:31

На границе с Венгрией проверяют у туристов температуру

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На границе с Венгрией проверяют у туристов температуру
В пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией пограничники проводят температурный скрининг граждан, едущих в Украину. Фото: dpsu.gov.ua

С сегодняшнего дня на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Тиса", начали проведение температурного скриннинга граждан, едущих в Украину.

Для этого пограничников обеспечили необходимыми приборами для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что пункт пропуска "Тиса" является крупнейшим направлением въезда наших граждан и граждан Италии в Украине.

"Через пункт пропуска "Тиса" выполняются нерегулярные рейсы - это около 500 микроавтобусов в неделю, пересекающих государственную границу Украины, направляясь в Италию и в обратном направлении", - отмечал вчера на брифинге глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

В дальнейшем такой же режим введут и в других пунктах пропуска.

Обязательная температурная проверка граждан, прилетающих в Украину из Италии, также начата в международных аэропортах "Борисполь" и "Киев". Прямое авиационное сообщение Украины с городами Италии выполняется через столичные аэропорты около 20 рейсами в неделю.

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С целью предотвращения занесения и распространения коронавируса на территории Украины согласовали взаимодействие Государственной пограничной службы с Министерством здравоохранения Украины и Министерством иностранных дел Украины. Сообщается, что пограничники полностью готовы к проведению необходимых режимных мероприятий с целью предотвращения попадания вируса на территорию Украины.

В то же время в Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировали.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пик эпидемии коронавируса в Китае уже позади. Как отмечается, сегодня общая миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане. Они обнаружили, что эпидемия достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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