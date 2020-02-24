В ВОЗ заявили, что пик эпидемии коронавируса прошел

В ВОЗ считают, что пик коронавируса прошел. Фото: expert

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пик эпидемии коронавируса в Китае уже позади.

Как отмечается, сегодня общая миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

"Команда сделала ряд выводов о трансмиссивности вируса, тяжести заболевания и влиянии принятых мер. Они обнаружили, что эпидемия достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается", - сказал он.

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Гебреисус добавил, что с момента обнаружения коронавируса не было существенных изменений в его ДНК. А уровень смертности составлял от 2 до 4% в Ухане и 0,7% за пределами города.

В Италии зафиксировали пятую смерть от коронавируса. Заражение смертельным вирусом диагностировали у 219 человек.