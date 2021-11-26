В Украине две области перешли в желтую зону

В Украине уже четыре зоны соответствуют желтому уровню эпиднебезопасности. Фото: Минздрав Украины

По состоянию на 26 ноября в Украине в два раза увеличилась желтая зона карантина. Сегодня к Тернопольской и Кировоградской присоединилась Черновицкая и Закарпатская области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В красной зоне находятся Киев и 18 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская., Волынская Черкасская, Винницкая.

В оранжевой зоне теперь два региона: Полтавская и Харьковская области.

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Кабмин изменил правила для желтой зоны карантина. Посещать общественные учреждения можно будет только вакцинированным по крайней мере одной дозой или имеющим отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Работники должны быть вакцинированы. Желтый сертификат теперь действует 30 дней вместо 120. Сертификаты будут считывать через приложение "Дія", а не только визуально проверять наличие.