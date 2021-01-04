В Польше разгорелся скандал из-за вакцинации деятелей культуры и политики вне очереди

В Польше вакцинировали деятелей культуры и политики вне очереди. ФОТО: Reuters.com

27 декабря в Польше началась кампания по вакцинации против коронавируса. Согласно программы в первые дни должны быть вакцинированы медики. Однако прививки получили и те, кто не входит в эту категорию.

Об этом сообщает TVN24.

Среди тех, кто получил первую инъекцию вакцины актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, бывший вицепремьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер. Из-за этого в стране разгорелся скандал.

Заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска заявил, что в стране создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства инцидента.

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Для людей, которые не входят в группу риска, дополнительных доз вакцины нет, подчеркнул Краска. Но, чтобы не тратить открытые ампулы с вакциной, кроме медиков разрешается делать прививки работникам домов опеки, санстанций, а также пациентам медучреждений и близким родственникам медиков. Заместитель министра назвал "очень странной" ситуацию, что вместе с медиками вакцину получили и знаменитости.

"Такого не должно быть. Особенно сейчас, во времена пандемии коронавируса, когда мы боремся с ней на протяжении многих месяцев, вакцину должны получать лица с первой линии фронта ", - сказал Вальдемар Краска.

Также заместитель министра опроверг заявление Варшавского медуниверситета, что вакцинация знаменитостей была акцией по поощрению поляков к прививке против Covid-19.

Новый штамм Covid-19, который обнаружили в Великобритании, наиболее распространен среди лиц в возрасте 10-19 лет. Об этом сообщила эпидемиологиня, старшая преподавательница Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани в Twitter.