Выяснили характерную особенность мутированного штамма Covid-19

Гурдасани предполагает, что такая распространенность среди молодежи может быть следствием более активных межличностных контактов. Фото: pixabay.com

Новый штамм Covid-19, который обнаружили в Великобритании, наиболее распространен среди лиц в возрасте 10-19 лет.

Об этом сообщила эпидемиологиня, старшая преподавательница Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани в Twitter.

"Передача вируса начинается у более молодых и неизбежно распространяется на пожилых людей, что в конечном итоге приводит к тяжелым заболеваниям и смерти", - заявила она.

Гурдасани предполагает, что такая распространенность среди молодежи может быть следствием более активных межличностных контактов в возрастной группе. Если ситуация не улучшится, она призывает закрыть учебные заведения в стране.

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14 декабря в Великобритании сообщили об обнаружении нового штамма Covid-19, который премьер-министр Борис Джонсон назвал на 70% более заразным. Его обнаружили и в ряде других стран. Новый штамм коронавируса, который обнаруживают в Европе, уже есть в Украине. Впрочем, украинские эпидемиологи не имеют систем, чтобы распознать его. Об этом рассказал врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров.