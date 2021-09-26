В организмах младенцев обнаружили повышенное количество микропластику

Микропластик в организме грозит здоровью. Фото: pexels.com

В кале годовалых детей обнаружили в 13 раз больше микропластика, чем в фекалиях взрослых.

Американские врачи исследовали содержание полиэтилентерефталата и поликарбоната в образцах стула десяти взрослых, шести годовалых детей и трех новорожденных, сообщает Environmental Science & Technology Letters.

Авторы считают, что микропластик попадает в кишечник детей из бутылочек для кормления и от синтетических ковровых покрытий.

Средняя концентрация в кале детей равнялась 36 тыс нанограмм на грамм, а в кале взрослых - 2,6 тыс нанограмм на грамм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"

Авторы исследования указывают, что проглатывание микропластика опасно. Такие частицы способны попадать в кровь и вызвать воспаление тканей и клеточную смерть.

В этом году дети во многих странах мира начали массово заражаться малоизвестным респираторным вирусом RSV, к которому не выработали иммунитет из-за карантинных ограничений. В результате заражения новой инфекцией уже переполнены отделения интенсивной терапии США.