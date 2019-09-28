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воскресенье, 29 сентября 2019 10:02

В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду

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В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду
Смертельная инфекция от животных передается слюной при укусе Фото: pohod-lifehack.ru

Сегодня отмечается День борьбы с бешенством. Эта смертельная инфекция у 150 странах мира. Через нее ежегодно погибает 55 000 человек и более 1 млн животных по всему миру.

Людям вирус бешенства передается при укусе зараженных животных. Даже если укус был не по крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины. Причем в 99% случаев источник заражения - собаки. После этого сразу стоит сделать прививку.

Одним из основных признаков развития заболевания является водобоязнь, затруднение при глотании жидкости, появление судорог при попытке пить воду. Поэтому бешенство называют еще и гидрофобией. С момента появления признаков и симптомов болезни бешенство становится смертельным.

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После укуса не надо ждать симптомов.

- Немедленно промойте пораженное место водой с мылом.

- дезинфицирует рану антисептическим средством на основе спирта или йода. Перекись водорода не поможет.

- Обратитесь в ближайшее медучреждение.

- Сделайте профилактическую прививку, если работа связана с риском заражения. Это ветеринары, егеря, лесники и лаборанты, которые работают с животными.

От лептоспироза умер житель Чорнухинского района Полтавщины. Заразился после укуса водяной крысы на реке Удай.

Заболевания диагностировали в августе, сообщили в областном лабораторном центре.

Болезнь имела острое течение. Мужчина сначала занимался самолечением. Госпитализировали его сознания. Несмотря на усилия медиков, сердце мужчины остановилось.

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Дата
29
сентября

В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду

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