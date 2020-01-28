В Минздраве сообщили, есть ли вакцина от коронавируса

Вакцины от коронавируса нет. Фото: static.ukrinform.com

Вакцины против нового коронавируса нет.

Об этом на брифинге заявил член экспертной группы оперативного штаба Министерства здравоохранения Сергей Дубров.

По его словам, различные сообщения в интернете о продаже такой вакцины основаны на желании нечестных людей обогатиться.

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"Вакцины против нового коронавируса не существует и нет. Это действительно люди, которые хотят обогатиться на панике, которая, возможно, имеет место", - сказал эксперт.

Онлайн-карту распространения китайского коронавируса 2019 nCoV в мире создал исследовательский центр системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса (CSSE) в США. Информация на карте обновляется регулярно.