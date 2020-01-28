В Минздраве сообщили, есть ли вакцина от коронавируса

Вакцины против нового коронавируса нет.
Об этом на брифинге заявил член экспертной группы оперативного штаба Министерства здравоохранения Сергей Дубров.
По его словам, различные сообщения в интернете о продаже такой вакцины основаны на желании нечестных людей обогатиться.
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"Вакцины против нового коронавируса не существует и нет. Это действительно люди, которые хотят обогатиться на панике, которая, возможно, имеет место", - сказал эксперт.
Онлайн-карту распространения китайского коронавируса 2019 nCoV в мире создал исследовательский центр системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса (CSSE) в США. Информация на карте обновляется регулярно.
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