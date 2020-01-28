Коронавирус можно отслеживать онлайн

По последней информации, количество жертв нового коронавируса достигло 107 человек, выздоровели 63 человека. Фото: static.ukrinform.com

Онлайн-карту распространения китайского коронавируса 2019 nCoV в мире создал исследовательский центр системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса (CSSE) в США.

Информация на карте обновляется регулярно, пишет "Укрінформ".

Можно узнать о случаях заражения коронавирусом. Данные собираются на основе наблюдений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также американского, китайского и европейского центров по контролю и профилактике заболеваний.

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По последней информации, количество жертв нового коронавируса достигло 107 человек, выздоровели 63 человека.

Зарегистрировали уже 4474 случая заболевания новым коронавирусом. Хотя агентство Синьхуа писало ранее о 4515 случаях заражения пневмонией, которую вызвал вирус нового типа (2019-nCoV).

Город Тяньцзинь на севере Китая объявил о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса из Уханя. В городе больницы передают под управление военных.